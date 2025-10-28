Ford Experience llega a San Rafael: ¿cuándo podrás probar la Ranger y la Maverick?

Después del gran éxito alcanzado en Mendoza, JC Lorenzo Ford trae nuevamente a la provincia la Ford Experience – Ranger & Maverick Edition , esta vez en el corazón de San Rafael.

El encuentro se realizará el sábado 1 de noviembre , de 11 a 17 horas , en El Cable Wakepark (Ruta Provincial 175) , un escenario ideal para disfrutar del aire libre y poner a prueba todo el rendimiento de las pick-ups de la “Raza Fuerte”.

Más que un simple test drive, la Ford Experience propone una vivencia integral que une conducción, naturaleza, gastronomía y entretenimiento. Los asistentes podrán manejar las icónicas Ford Maverick y Ford Ranger en circuitos especialmente diseñados para resaltar la versatilidad, la tecnología y el desempeño de ambos modelos.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia distinta, donde puedan sentir la potencia y el confort de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destaca Cristian Da Cortá , gerente de Ventas de JC Lorenzo Ford .

La propuesta incluye pruebas off-road guiadas por especialistas , demostraciones de tecnología y espacios de distensión para toda la familia. Además, se ofrecerá un almuerzo con sabores regionales , shows en vivo y un ambiente pensado para disfrutar, compartir y conectar con el estilo de vida Ford .

Como novedad, el evento contará con un bonus track: la exhibición de las SUVs más emblemáticas del portfolio Ford disponibles en San Rafael. Los asistentes podrán conocer de cerca la Bronco Sport, la Territory y la Everest, tres exponentes que combinan diseño, seguridad y performance.

Con esta iniciativa, JC Lorenzo Ford reafirma su compromiso con el mercado del sur provincial. La Ford Experience invita a redescubrir los valores que distinguen a la marca: liderazgo, innovación y pasión por la aventura.

JC Lorenzo Ford

JC Lorenzo Ford integra el Grupo Lorenzo, una red de concesionarios con más de 25 años de trayectoria en la región de Cuyo. La marca se destaca por su compromiso con la excelencia, la innovación y la calidad en la atención al cliente, posicionándose como un referente en el segmento automotor de alta gama. Su oferta combina tecnología avanzada, estándares de seguridad rigurosos y diseño vanguardista, consolidando la confianza y satisfacción de sus usuarios.