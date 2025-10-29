Supervielle le sigue el ritmo a la Selección: es el nuevo Sponsor de las Selecciones Nacionales.

La pasión argentina tiene un nuevo aliado y los hinchas, una oportunidad para estar más cerca de la Scaloneta. En un encuentro cargado de emoción, Banco Supervielle fue presentado oficialmente como nuevo Sponsor Regional de las Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante un evento realizado en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza que reunió a autoridades, invitados especiales y referentes.

El encuentro, conducido por Sergio Goycochea , ícono del fútbol argentino, combinó juegos y actividades interactivas donde los asistentes participaron por premios y experiencias inspiradas en la mística de los Campeones del Mundo. Fue una celebración del espíritu argentino y el punto de partida de una alianza que promete acompañar a los clientes de Supervielle en cada paso hacia el Mundial 2026.

Durante la presentación, Gustavo “Paco” Manriquez , CEO de Banco Supervielle , expresó: “Estamos muy felices y entusiasmados con esta alianza. Como banco de origen argentino, sentimos una conexión especial con la Selección: compartimos sus valores de pasión, esfuerzo, planificación y trabajo en equipo. Así como la Selección hace que millones de argentinos se sientan representados, nosotros buscamos seguir el ritmo de nuestros clientes y acompañarlos en su día a día. Queremos que sientan el orgullo y la confianza de pertenecer a Supervielle, tal como sentimos todos cuando juega la Selección. Ese es el espíritu que nos une”.

Por su parte, Claudio “Chiqui” Tapia , Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, destacó que “la AFA atraviesa un proceso de crecimiento de marca global sin precedentes, con presencia en todos los mercados y territorios, trabajando con marcas multinacionales líderes en los proyectos de Selecciones Nacionales, Liga Profesional, Consejo Federal y todo el Fútbol Argentino. Este acuerdo con una compañía de primer nivel como Supervielle refuerza esta estrategia. Bienvenido Supervielle a la familia de los Campeones del Mundo y gracias por confiar en los proyectos de AFA”.

Por su parte, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA , agregó: "Dentro del proceso de expansión global de la marca AFA hemos crecido desde 2017 hasta hoy de una forma significativa, abriendo mercados estratégicos, sumando acuerdos comerciales importantes, trabajando con más de 100 compañías en todo el mundo y generando nuevas unidades de negocio. Hoy AFA es una marca deportiva referente de la industria internacional y eso nos llena de orgullo. Este acuerdo con Supervielle seguirá construyendo ese liderazgo y reafirmando que las compañías multinacionales líderes confían en AFA como socio estratégico. Gracias Supervielle por compartir la visión de liderazgo y sumarse a nuestra familia".

Una alianza que inspira y te acerca a la Selección

El vínculo entre Supervielle y la AFA consolida a la entidad como uno de los protagonistas del sistema financiero argentino en un momento de transformación digital y crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, refuerza su propósito de acompañar a los argentinos con propuestas innovadoras y cercanas, apostando por el deporte como un canal clave para conectar con el público y compartir valores de esfuerzo, trabajo en equipo y orgullo nacional.

El acuerdo prevé beneficios exclusivos, sorteos y experiencias únicas para clientes del banco, quienes muy pronto podrán acceder a oportunidades para viajar al Mundial y vivir de cerca la experiencia de alentar a la Selección.

“Te sigue el ritmo”: un banco que evoluciona con sus clientes

La presentación en Ezeiza fue mucho más que un anuncio corporativo: fue una celebración del talento, la superación, el trabajo en equipo y la identidad argentina y una oportunidad para también destacar la propuesta de Supervielle.

Este nuevo hito llega en sintonía con el proceso de renovación, que bajo el lema “Te sigue el ritmo” se propone acompañar la vida cotidiana de las personas con soluciones simples, digitales y accesibles.

Entre las principales innovaciones de su propuesta se destacan la SuperApp, la atención mediante IA generativa por WhatsApp, la alianza con Mercado Libre a través de la Tienda Supervielle y la integración con el ecosistema financiero de IOL Inversiones. Además, productos como la Cuenta Sueldo Remunerada -que permite generar rendimiento sin perder disponibilidad del dinero- reflejan el equilibrio entre innovación, agilidad y confianza.

Con más de 130 años de trayectoria, 130 sucursales y servicios digitales innovadores, Supervielle combina el respaldo y la atención personalizada de un banco tradicional con lo mejor del mundo digital para 1.300.000 clientes en todo el país, consolidándose como un actor clave del sistema financiero argentino.