SUAF ANSES: cuánto se cobra con el aumento de diciembre y los nuevos topes de ingresos

El Gobierno confirmó un aumento del 2,34% en las asignaciones familiares (SUAF), administrado por la ANSES , que comenzará a regir desde diciembre. La actualización impacta sobre los montos a cobrar y sobre los topes de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

La medida quedó oficializada a través de la resolución 361 de la ANSES , publicada en el Boletín Oficial. Con este ajuste, se modifican las escalas que alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y jubilados con hijos a cargo.

La resolución 361 detalla que “ el aumento se aplica por la fórmula de movilidad previsional , que utiliza el dato de inflación más reciente”, según expuso ANSES al formalizar la suba. El organismo precisó que las asignaciones familiares alcanzarán a quienes registren ingresos individuales de hasta $2.511.024 y un ingreso familiar total menor a $5.022.048 .

A partir de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán:

ANSES aclaró además que estos importes se aplican también a la Asignación Familiar Prenatal y que el cronograma de pago del sistema CUNA se realizará del 9 al 22 de diciembre , según terminación del DNI.

Aumento en monotributistas, jubilados y otras asignaciones

El incremento también se traslada a los monotributistas, cuyos montos se mantienen diferenciados por categoría. Desde diciembre, recibirán $61.252 en la categoría A; $41.316 en la B; $24.990 en la C; y $12.892 en las categorías D, E, F y G.

En el caso de los jubilados y pensionados del SIPA, el SUAF actualiza la asignación por hijo a $61.252 para el primer rango y eleva la asignación por hijo con discapacidad a $199.434. La asignación por cónyuge pasa a $14.859, mientras que la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000.

Para acceder al SUAF, la ANSES remarca que se deben respetar los topes vigentes: $2.511.024 de ingreso individual y $5.022.048 de ingreso familiar. Si se supera alguno de ellos, el organismo deja sin efecto el derecho al cobro de las asignaciones familiares actualizadas.