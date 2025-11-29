29 de noviembre de 2025 - 09:25

SUAF ANSES: cuánto se cobra con el aumento de diciembre y los nuevos topes de ingresos

ANSES actualizó los montos y topes del SUAF con un aumento del 2,34% que regirá desde diciembre para trabajadores registrados, monotributistas y jubilados.

Nuevos valores del SUAF según los ingresos del grupo familiar.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno confirmó un aumento del 2,34% en las asignaciones familiares (SUAF), administrado por la ANSES, que comenzará a regir desde diciembre. La actualización impacta sobre los montos a cobrar y sobre los topes de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

La medida quedó oficializada a través de la resolución 361 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial. Con este ajuste, se modifican las escalas que alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y jubilados con hijos a cargo.

SUAF ANSES: nuevos montos y topes de ingresos tras el aumento

La resolución 361 detalla que “el aumento se aplica por la fórmula de movilidad previsional, que utiliza el dato de inflación más reciente”, según expuso ANSES al formalizar la suba. El organismo precisó que las asignaciones familiares alcanzarán a quienes registren ingresos individuales de hasta $2.511.024 y un ingreso familiar total menor a $5.022.048.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg
ANSES oficializó el aumento a través de la resolución 361.

A partir de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán:

  • $61.252 para ingresos familiares de hasta $948.361

  • $41.316 entre $948.361,01 y $1.390.864

  • $24.990 entre $1.390.864,01 y $1.605.800

  • $12.892 entre $1.605.800,01 y $5.022.048

ANSES aclaró además que estos importes se aplican también a la Asignación Familiar Prenatal y que el cronograma de pago del sistema CUNA se realizará del 9 al 22 de diciembre, según terminación del DNI.

Aumento en monotributistas, jubilados y otras asignaciones

El incremento también se traslada a los monotributistas, cuyos montos se mantienen diferenciados por categoría. Desde diciembre, recibirán $61.252 en la categoría A; $41.316 en la B; $24.990 en la C; y $12.892 en las categorías D, E, F y G.

En el caso de los jubilados y pensionados del SIPA, el SUAF actualiza la asignación por hijo a $61.252 para el primer rango y eleva la asignación por hijo con discapacidad a $199.434. La asignación por cónyuge pasa a $14.859, mientras que la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000.

Para acceder al SUAF, la ANSES remarca que se deben respetar los topes vigentes: $2.511.024 de ingreso individual y $5.022.048 de ingreso familiar. Si se supera alguno de ellos, el organismo deja sin efecto el derecho al cobro de las asignaciones familiares actualizadas.

