Subió el dólar oficial, pero se mantiene estable: a cuánto cotizó este martes 9 de diciembre

El dólar oficial retomó la actividad este martes con un leve movimiento hacia arriba , después del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, y cerró la jornada a $1.415 para compra y $1.465 para la venta en Banco Nación. La variación fue de $5 frente al último cierre .

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 9 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 10 de diciembre

Durante el día, la divisa mostró estabilidad en sus distintas cotizaciones, en una rueda donde los inversores siguieron de cerca las expectativas sobre la política monetaria del Gobierno de Javier Milei.

El mercado aguarda especialmente la licitación de este miércoles, donde el Ministerio de Economía buscará unos U$S 1.000 millones a una tasa del 9% , según adelantó el ministro Luis Caputo.

Lo obtenido servirá como parte del vencimiento de US$4.500 millones que debe afrontar el Ejecutivo en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.441, cayó 0,7% y quedó a 74 pesos del techo cambiario (hoy en $1.515,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,31% hasta $1.472, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,14% hasta los $1502,5. Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.756 millones.