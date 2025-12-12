Detenidos, policías heridos y armas blancas: lo que dejó una nueva protesta antiminera en Mendoza

Las movilizaciones contra la actividad minera en Mendoza continuaron este martes y nuevamente estuvieron acompañadas por episodios de tensión. En Ciudad se produjo un enfrentamiento entre efectivos de la Policía de Mendoza y grupos antimineros. Hay 13 detenidos .

Tras los hechos de violencia, la vicegobernadora, Hebe Casado , respaldó públicamente el accionar de la fuerza con un contundente mensaje en redes sociales.

“ El orden público no se negocia. No hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. El que las hace, las paga en Mendoza”, publicó Casado en su cuenta de X.

Durante la noche del jueves se registraron protestas en Uspallata, en el Kilómetro 0 de Ciudad y en otros puntos de la provincia. Manifestantes ambientalistas reclamaron la defensa del agua y denunciaron presuntos hechos de violencia institucional.

Según testigos, los incidentes en la capital provincial se desencadenaron cuando la policía arribó al centro mientras se desarrollaban un “ruidazo” y una concentración.

Aseguran que los efectivos utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes. Organizaciones sociales y asambleas ambientales repudiaron este accionar.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia difundió un comunicado en el que acusó a algunos manifestantes de atentar contra el orden público y dañar bienes privados. La cartera también reportó que seis policías resultaron heridos con armas blancas.

“No vamos a permitir que la violencia irrumpa el orden ni avasalle los derechos de los mendocinos. Vamos a actuar con todo el peso de la ley para esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los bienes y derechos de todos los mendocinos”, señaló el comunicado de la cartera que conduce la ministra Mercedes Rus.