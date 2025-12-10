Se fugaron por el techo de la comisaría de San Martín dos detenidos: uno está acusado de abuso sexual

Dos detenidos se fugaron de uno de los calabozos de la Comisaría 12, de San Martín . La fuga se produjo a las 6 de la mañana de este miércoles y otros dos detenidos lograron ser recapturados antes de que lograran escapar.

Los dos hombres que lograron la fuga tienen alrededor de 30 años, uno domiciliado en el barrio Primavera y el otro en el barrio Los Parrales, los dos de San Martín.

Los detenidos habrían logrado realizar un boquete y después lograron treparse por allí al techo del edificio.

Uno de los prófugos estaba detenido acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego y el otro estaba demorado por portación ilegal de arma de fuego.

Debido a la fuga, las calles del centro estuvieron cortadas y con gran despliegue de móviles y personal policial.

Uno de los prófugos de la Comisaría 12, de San Martín.

La fuga se habría producido por las débiles condiciones de seguridad que tiene ese edificio.

Antes, desde los 80, la Comisaría 12 estaba ubicada en el edifico del antiguo Hospital Regional.

Hacia 2010 la Policía tuvo que abandonar ese sitio por recomendaciones de los peritos que estudiaron el edificio y que detectaron fallas estructurales severas que hacían imposible que continuara ocupado por la comisaría y por la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia. "No es una construcción antisísmica como exige el Código de Edificación actual. Las paredes no tienen columnas, no hay hierro, solo ladrillos entrecruzados”, advirtieron en su momento.

Después de una serie de estudios técnicos, realizados entre 2016 y 2018, estas dependencias públicas se mudaron en marzo de 2020, justo una semana antes de que se declarara la cuarentena por la Pandemia, a un edificio de la primera cuadra de la calle Bailén, donde funcionan actualmente y en donde se produjo la fuga.

En ese lugar han funcionado siempre dependencias estatales.

La comunidad, incluido el municipio local, vienen insistiendo en que la Comisaría 12 debe mudarse a un sitio más acorde a sus necesidades, especialmente por razones de seguridad.