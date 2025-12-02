¿Murió por el susto? Investigan como "homicidio en ocasión de robo" la muerte de la anciana en San Rafael

La investigación por la muerte de una mujer de 74 años en su casa de San Rafael se investiga ya como un homicidio en ocasión de robo , tras conocerse la causa de muerte.

Según el adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, Clara Rosario Rodríguez murió a causa de haber sufrido un paro cardíaco y la hipótesis que manejan los investigadores es que se debió al susto que habría sufrido , al encontrarse con delincuentes en su propia casa la noche del domingo pasado.

Por otra parte, si bien la fiscal Andrea Rossi -subrogando a su par, Javier Giaroli- todavía no ha imputado a un hombre de 29 años y una mujer de 42 detenidos este lunes al mediodía, una fuente judicial explicó que todo indicaría que podrían ser imputados por homicidio en ocasión de robo , delito que tiene penas que van de los 10 a los 25 años de cárcel.

Clara Rodríguez falleció el domingo cerca de las 21.40, en su casa, ubicada en calle Lavalle al 600 de San Rafael, generando la alarma de los vecinos de la zona que escucharon gritos en la vivienda de la víctima, quien vivía sola.

En efecto, un llamado de una vecina ingresó al servicio de emergencias 911, advirtiendo que había sentido un pedido de auxilio que provenía de la casa de Rodríguez, indicando la dirección de la mujer.

Minutos más tarde una móvil policial de la Comisaría 32° se desplazó hasta el lugar y los uniformados, junto a algunos vecinos, ingresaron en la vivienda y encontraron a la septuagenaria sin vida.

Su cuerpo estaba en el piso de su habitación, sin signos vitales, en tanto que no encontraron signos de violencia visible ni en el cuerpo de la mujer, ni en la habitación.

Un médico del SEC que fue desplazado al lugar, tras el pedido policial, confirmó que la mujer había fallecido.

La vecina que había llamado a la policía indicó a los investigadores policiales que la ventana de la cocina se encontraba abierta y la tela mosquitera que la cubría estaba rota.

En tanto que la hija de Clara, que también se hizo presente, indicó a los uniformados que no estaba el teléfono de su madre y que algunos objetos dentro de la vivienda no estaban en su posición habitual.

Hasta el lugar llegaron también los fiscales Javier Giaroli y Matías Guajardo, junto al ayudante fiscal Eduardo Chambart, quienes supervisaron las tareas iniciales realizada por personal de Policía Científica, Canes, además de otras medidas de rigor. Luego, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la necropsia.

Ya desde el comienzo de la pesquisa, la primera hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que se habría producido un robo y que los autores del mismo escaparon al sentir los gritos. En el mismo sentido, no se descartó que Clara Rosario Rodríguez pudiera haber muerto luego de descompensarse por el susto que la produjo la presencia de los delincuentes.

Los detenidos por la muerte de la mujer de 74 años en San Rafael

Cerca del mediodía del lunes, una pareja fue detenida como sospechosa del presunto robo, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 42, cuyas identidades no fueron suministradas por el momento.

Tras conocerse la muerte de Clara Rodríguez, uniformados de la Comisaría 32 de San Rafael y personal de la PDI sureña comenzaron a investigar el posible robo y ayer, cerca de las 12, tras realizar tareas operativas por la zona, lograron identificar a un hombre que estaría vinculado al hecho y que fue detenido en la vía pública luego de que intentara escapar. Tras ser aprehendido quedó alojado en una celda de la Comisaría 32°.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Edison y allí detuvieron a la mujer que también habría participado del hecho. En este caso, la sospechosa fue derivada a la comisaría 60°, por orden del Ayudante Fiscal Chambard.