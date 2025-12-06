Audiencia clave para definir la situación de los acusados por la golpiza a un joven a la salida de un boliche

Este martes, en el Juzgado Penal de Tunuyán, el juez Ugarte definirá la situación procesal de Francisco “Pato” Ramírez y Francisco “Pancho” Cuello, imputados por la golpiza a Jesús Moyano a la salida de un boliche. La resolución determinará si continúan detenidos y si se mantiene la imputación de homicidio simple en grado de tentativa o si habrá un cambio de carátula. Se trata de una resolución sobre la medida cautelar y la calificación legal en esta etapa de investigación.

La causa se investiga de oficio. La intervención estuvo a cargo del fiscal Jorge Quiroga desde el primer momento, tras el llamado al 911 y la actuación policial en la madrugada del 16. Actualmente, la acusación está integrada por la fiscalía y, desde esta semana, también por la querella que representa a la familia. Según explicó el abogado querellante, Fernando Juri, la defensa de la víctima tomó conocimiento pleno del expediente el viernes pasado y, tras observar la audiencia del lunes, comenzó a trabajar sobre el expediente.

En aquella audiencia, el fiscal Quiroga detalló que se presentaron planteos contrapuestos entre las partes: “El lunes pedimos de fiscalía la prisión preventiva y las defensas la libertad y en subsidio domiciliaria. El juez tomó cuarto intermedio para resolver”. La definición quedará a cargo del juez Ugarte, quien resolverá este martes la continuidad de la detención y la calificación legal con la que seguirá el proceso.

Según dejó trascender el Dr. Juri, la fiscalía solicitó que declarara la víctima. Según explicó la querella, esto no será posible por prescripción médica: “La fiscalía pidió que declarara Moyano, pero el neurólogo dijo que no está en condiciones de declarar porque aún no recupera el conocimiento total de los hechos”. También contó que el joven debió ser intervenido quirúrgicamente tras la agresión y sostuvo la postura de mantener la imputación vigente: “La causa está caratulada como homicidio simple en grado de tentativa y los defensores han pedido un cambio de carátula”.

Por su parte, el letrado, sobre la escena registrada en video, destacó la diferencia de conductas analizando que “el primer sujeto pega y se aleja, mientras que el segundo pega en reiteradas ocasiones y es un tercero quien lo retira”.

Finalmente, la defensa de uno de los acusado, habla. El abogado Martín Vergara, defensor de Francisco Cuello, planteó que la conducta de su representado no encuadra en tentativa de homicidio y que debe aplicarse una figura menor diciendo que “Cuello es el que pega la primera trompada, le pega una trompa y se separa solo”. En ese sentido sostuvo que “a mí defendido le corresponde lesiones graves como mucho”. Vergara solicitó la libertad de Cuello y, de manera subsidiaria, prisión domiciliaria. Aclaró que no se niega la participación, pero sí la imputación aplicada: “No se puede negar la participación porque está grabada, lo que sí es decir qué pasó”. Qué ocurrió a la salida del boliche El domingo 16, cerca de las 7.10, un llamado al 911 alertó sobre una riña en la salida del boliche Colombia, en Colonia Las Rosas. Jesús Moyano (37) fue asistido con traumatismo encefalocraneano, fractura de cráneo, herida cortante y trastornos de conciencia y trasladado al Hospital Scaravelli, desde donde fue derivado al Hospital Central, donde debió ser operado. Ese mismo día, dos sospechosos fueron detenidos tras allanamientos ordenados por la fiscalía.