Campaña solidaria por Jesús Moyano, el joven que fue brutalmente agredido a la salida de un boliche

Permanece internado en terapia intensiva y su familia necesita ayuda para afrontar traslados y gastos; organizan colectas y un partido de fútbol a beneficio.

Familiares y amigos se moviliza para ayudar a Jesús “Kechu” Moyano mientras sigue internado en el Central

Aunque su evolución es considerada positiva, el cuadro aún requiere cuidados permanentes y la compañía constante de su familia.

Colectas, traslados y una familia que no baja los brazos

El impacto del ataque no solo fue emocional, sino también económico. Los familiares de Jesús viajan todos los días desde Tunuyán a la Ciudad de Mendoza para acompañarlo, lo que genera gastos difíciles de afrontar.

Por eso, amigos y allegados impulsan una campaña solidaria para reunir fondos y sostener estos traslados y necesidades básicas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo con una donación voluntaria al alias Elimoyano219, a nombre de Marta Elizabeth Moyano.

Un partido de fútbol para sumar apoyo

Además, un grupo de amigos de “Kechu” está organizando un partido de fútbol a beneficio, con todo lo recaudado destinado a la familia. Si bien aún no se definieron día y horario, la iniciativa se suma a la red de apoyo que busca acompañar a Jesús en su recuperación.

