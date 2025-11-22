Campaña solidaria por Jesús Moyano, el joven que fue brutalmente agredido a la salida de un boliche

Permanece internado en terapia intensiva y su familia necesita ayuda para afrontar traslados y gastos; organizan colectas y un partido de fútbol a beneficio.

Familiares y amigos se moviliza para ayudar a Jesús “Kechu” Moyano mientras sigue internado en el Central

La vida de Jesús “Kechu” Moyano, de 37 años, dio un giro inesperado tras la brutal golpiza que sufrió a la salida del boliche Colombia, en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Desde la madrugada del domingo permanece internado en terapia intensiva en el hospital Central, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

Aunque su evolución es considerada positiva, el cuadro aún requiere cuidados permanentes y la compañía constante de su familia.

Colectas, traslados y una familia que no baja los brazos El impacto del ataque no solo fue emocional, sino también económico. Los familiares de Jesús viajan todos los días desde Tunuyán a la Ciudad de Mendoza para acompañarlo, lo que genera gastos difíciles de afrontar.

Por eso, amigos y allegados impulsan una campaña solidaria para reunir fondos y sostener estos traslados y necesidades básicas. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo con una donación voluntaria al alias Elimoyano219, a nombre de Marta Elizabeth Moyano.