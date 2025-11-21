Tras la muerte de un estudiante, una escuela publicó una carta abierta y rechazó versiones en redes

La semana comenzó con un lunes salpicado por la conmoción. En la localidad de La Consulta (San Carlos), la comunidad amaneció atravesada por el luto tras conocerse el fallecimiento de un joven de 15 años, el cual habría decidido quitarse la vida .

Así lo confirmaron desde el Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta 205 PS , que aquella mañana difundió un comunicado institucional transmitiendo su mensaje de condolencias en nombre de toda la comunidad educativa. En el texto despidieron a Alexis Villegas , rogaron por su eterno descanso y enviaron un abrazo fraternal a su familia y seres queridos.

Por su parte, desde la Dirección General de Escuelas informaron que, al tomar conocimiento del hecho, la institución les transmitió que “el estudiante no dio ningún indicio de nada; tenía un buen rendimiento, buena asistencia, era participativo y tenía buen diálogo con los adultos y con sus compañeros ”.

Al día posterior de que la noticia trascendiera, y tras la jornada de posvención realizada por la escuela , la institución publicó en sus redes un video despidiendo de manera sentida al estudiante. En las imágenes se lo ve junto a sus compañeros y se destaca la impronta que dejó en su paso. Sin embargo, en los comentarios apareciendo afirmaciones que se utilizan para describir relaciones desiguales entres pares en una institución educativa, mientras que otros mensajes fueron lanzados en forma retórica al indagar sobre el motivo de la causa. A su vez, varios usuarios pidieron respeto frente al desconocimiento de lo sucedido y hacia el dolor de la familia.

Frente a esto, los comentarios que empezaron a circular en redes sociales , la escuela decidió publicar una carta abierta dirigida a toda la comunidad . En ese escrito pidieron que el mensaje sea leído “con el mayor de los respetos ” hacia la memoria del alumno, remarcando que se trata de un momento difícil para todos.

Dentro del mensaje, el Instituto planteó la necesidad de abordar la situación con sensibilidad y sin especulaciones, “Nadie puede afirmar con certeza qué lo llevó a tomar una decisión tan dolorosa”, indicaronn, y advirtieron que cualquier suposición “aumenta el sufrimiento de su familia, de sus compañeros y de todos los que compartieron su vida escolar”.

La comunicación también detalla la tarea cotidiana de la institución, enumerando el acompañamiento académico y emocional, la presencia en momentos de vulnerabilidad y disponibilidad permanente para estudiantes y familias.

Recordaron, además, que ese trabajo se sostiene “dentro de la escuela y también fuera de ella”, ya sea en una guardia hospitalaria, en situaciones familiares complejas o simplemente cuando un alumno necesita ser escuchado.

La carta recoge los comentarios que trascendieron en redes y reconoce el impacto emocional que puede provocar una noticia tan trágica. Es allí donde la institución enmarca el trabajo pedagógico y de acompañamiento que desarrolla con estudiantes y familias.

Con respecto al estudiante, sostuvieron que buscan ser “responsables y transparentes” y reiteraron: “Nunca recibimos señales, comentarios ni indicios por parte de él, de sus amigos o de su entorno familiar que indicaran que estuviera atravesando situaciones de acoso o maltrato dentro de la institución”.

Por el contrario, señalaron que lo conocieron como “un niño querido, con amistades, participativo, integrado y con un vínculo sano con sus docentes y compañeros”.

La escuela expresó, además, su preocupación por los comentarios que surgieron en redes sociales. Señalaron que plataformas como Facebook o Instagram no son el ámbito adecuado para debatir o cuestionar el trabajo pedagógico, institucional o humano que se realiza a diario.

Allí insistieron en que quienes participan de esas discusiones “no necesariamente conocen nuestra realidad cotidiana, nuestros procedimientos ni la metodología con la que acompañamos a cada estudiante”.

Finalmente, agradecieron a quienes se acercaron con palabras de respeto, prudencia y acompañamiento en estos días. Y cerraron con una declaración de compromiso: “Seguiremos acompañando a nuestros alumnos, como lo hemos hecho siempre, con humanidad y presencia. La escuela es -y seguirá siendo- un lugar para cuidar”. De esta manera firma la carta abierta el personal del I.E.S.L.C PS-205, turno diurno y cens.