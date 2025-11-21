21 de noviembre de 2025 - 23:05

Santa Cruz hizo un "encapsulamiento" para evitar problemas con la polémica caravana de Ferrari

Tras el caos generado por excesos de velocidad y un vuelco en Neuquén, la provincia de la Patagonia impuso un operativo de seguridad sin precedentes.

Santa Cruz hizo un encapsulamiento a la caravana de Ferrari

Santa Cruz hizo un "encapsulamiento" a la caravana de Ferrari

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Ferrari Cavalcade Patagonia 2025, presentada originalmente como el evento internacional más exclusivo de la marca italiana y una experiencia turística premium para sus clientes más selectos, arribó a El Calafate en medio de un fuerte clima de crítica.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 21 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Carta abierta por la muerte de un alumno de 15 años en San Carlos.

Tras la muerte de un estudiante, una escuela publicó una carta abierta y rechazó versiones en redes

Por Gisel Guajardo

Lo que prometía ser una lujosa travesía por los paisajes patagónicos se transformó en un desafío para las provincias debido a la irresponsabilidad de algunos participantes.

Los incidentes, que incluyeron excesos de velocidad, maniobras peligrosas y un vuelco en la Ruta de los Siete Lagos, dejaron heridos y motivaron la suspensión del evento en Neuquén. Como consecuencia, la caravana llegó a Santa Cruz bajo un esquema de seguridad nunca antes visto para un evento automotriz, generando indignación a nivel nacional.

Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.
Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

Una Ferrari volcó en la Ruta de los 7 Lagos.

"Encapsulamiento"

Ante la situación, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz activó un operativo especial para impedir la circulación libre de los autos de lujo. María Sanz, titular de la APSV, fue tajante al confirmar que se decidió "encapsularlas". Sanz explicó que esta decisión se tomó en virtud de los hechos acontecidos en Neuquén.

El "encapsulamiento" define el nivel de restricción aplicado. No se trata de un simple seguimiento, sino de un control absoluto y estricto sobre cada movimiento. El operativo implica patrullajes permanentes adelante y atrás, control constante de velocidad y comunicación continua entre los equipos. Sanz aseguró: "Ninguna de las Ferraris va a circular a exceso de velocidad dentro de nuestra jurisdicción".

La funcionaria señaló que los incidentes en la Patagonia “cambiaron por completo el espíritu del evento”. En su opinión, el evento perdió credibilidad, pasando de ser una exposición itinerante a ser un problema de preocupación para las provincias. Sanz remarcó que las autoridades monitorean "cada paso, y si fuera necesario, se suspenderá el evento en territorio santacruceño”.

Recorrido controlado

Para la visita al Glaciar Perito Moreno, las más de 50 Ferraris fueron transportadas en camiones hasta la zona de Río Mitre, a kilómetros del acceso al Parque Nacional Los Glaciares, para evitar su circulación libre por la ruta provincial. Desde allí, realizaron un recorrido estrictamente controlado hasta el estacionamiento inferior del glaciar.

A pesar de las controversias y las restricciones, la estancia en El Calafate se mantuvo dentro de lo planificado y fue breve. Durante el atardecer del jueves, las Ferraris fueron exhibidas en la avenida Costanera, frente al Hotel Xelena. Cientos de vecinos y turistas se acercaron para tomar fotos y grabar videos, observando de cerca modelos que rara vez circulan por la región.

Este viernes, la caravana partió desde la costanera de El Calafate rumbo a Río Gallegos. La llegada a Río Gallegos se produjo sin sobresaltos, donde fueron recibidos por una multitud de personas, maravilladas y ávidas por ver las cuestionadas "naves" del "Cavallino rampante". El itinerario busca completarse continuando el viaje hacia Tierra del Fuego, culminando en Ushuaia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sábado con calor en Mendoza

Anticipan un fin de semana caluroso en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
La Municipalidad de Guaymallén subasta una variedad de vehículos, con exhibición previa el 25 de noviembre.

Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos: cuándo es y cómo participar

Por Redacción Sociedad
Fin de semana XL: según las proyecciones del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el nivel de ocupación promedio rondará el 80% en toda la provincia

Expectativa del sector turístico por el fin de semana XL: esperan una ocupación del 85%

Por Verónica De Vita
Oficial de policía fue suspendida de actividad tras difundirse sus videos en redes sociales con actitud insinuante acompañada de otra mujer utilizando el uniforme. 

Pasaron a disponibilidad a una oficial de Policía por conducta "indecorosa "por sus videos de redes sociales

Por Redacción Sociedad