Intentaron evadir un control y desataron una frenética persecución: cuatro "reincidentes del delito" detenidos

Cuatro hombres fueron detenidos anoche en Guaymallén, luego de una persecución policial que culminó con el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, cocaína y teléfonos celulares.

El procedimiento se registró alrededor de las 21 en inmediaciones de Félix Suárez y Manuel A. Sáez, cuando efectivos de la Comisaría 9° intentaron detener la marcha de un Chevrolet Cruze. Sin embargo, el conductor eludió la orden de detención, lo que inició una persecución por la zona.

El vehículo finalmente fue interceptado en Avellaneda y Manuel A. Sáez, donde los policías identificaron a los cuatro ocupantes:

E.J.S. (25) , con antecedentes por encubrimiento y robo agravado con arma de fuego.

J.A.R. (40) , con antecedentes por lesiones, desobediencia y lesiones leves dolosas.

A.R.P. (38) , con antecedentes por homicidio simple agravado, robo agravado y lesiones agravadas.

T.J.B.A. (18). Tras una requisa del auto, los uniformados secuestraron una pistola calibre 9 mm, un cargador con once cartuchos, una vaina servida, además de envoltorios con 1,45 gramos de cocaína y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde interviene la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que quedó a cargo de las actuaciones.