Por "mal desempeño", van a jury los tres fiscales que actuaron en el caso Nora Dalmasso

En Córdoba avanzarán con un jury de enjuiciamiento contra los tres fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso , la mujer asesinada en su casa del country Villa Golf el 26 de noviembre de 2006 y cuya causa prescribió , tras la denuncia presentada por el viudo, Marcelo Macarrón , y sus hijos por presunto mal desempeño.

La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial, Julieta Rinaldi , confirmó que la decisión se tomó por unanimidad y que el proceso comenzará el año que viene.

Según informó el diario La Voz, los fiscales involucrados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes llevaron adelante la causa Dalmasso entre 2006 y 2022.

Durante sus gestiones, impulsaron distintas líneas investigativas que derivaron en acusaciones controvertidas. Por ejemplo, Di Santo apuntó primero contra Gastón Zárate (el pintor luego nombrado como "perejil") y luego contra Facundo Macarrón , el hijo de Nora.

Por su parte, Miralles evaluó la hipótesis de que el viudo regresó de Punta del Este para matar a Nora ; y Pizarro acusó al mismo hombre de haber contratado sicarios . Este último llevó la causa a juicio, instancia en la que el viudo resultó absuelto por unanimidad.

El crimen de Nora Dalmasso, uno de los más recordados en la historia argentina, continúa impune y prescripto.

Para la familia Macarrón, los fiscales deben ser removidos por “mal desempeño de sus funciones, omisión de deberes y violencia institucional”. Los tres funcionarios judiciales continúan trabajando con normalidad y, por el momento, no realizaron declaraciones públicas sobre el proceso.

En detalle, el jury estará integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Walter Gispert y Miguel Nicolás, además de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti. La acusación estará a cargo del fiscal General, Juan Manuel Delgado, cuyo mandato vence en marzo, acompañado por uno de los fiscales adjuntos.

"La prueba del ADN es irrefutable y contundente", según la abogada de Marcelo Macarrón, exesposo de Nora Dalmasso

Vale repasar que el nuevo fiscal del caso, Pablo Jávega, retomó en los últimos años el análisis de rastros genéticos que no habían sido valorados adecuadamente. Ese trabajo derivó en la identificación de ADN coincidente con el de Roberto Marcos Bárzola, un trabajador que realizaba arreglos de jardín en la casa de los Macarrón-Dalmasso en los días del crimen en noviembre de 2006.

Jávega lo imputó, pero una cámara lo sobreseyó en octubre pasado por prescripción. La querella apeló y el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir ahora si corresponde revertir ese fallo.

Mientras tanto, Bárzola permanece en libertad y el jury contra los fiscales seguirá su curso, con dos posibles escenarios: la destitución o la absolución de los funcionarios.