Reapareció el empresario denunciado por presuntas estafas con un mensaje: "Seguimos trabajando con normalidad"

Tras las denuncias , judiciales y públicas, contra la empresa “ Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ ” y su titular, Mauricio Morales, por presuntas estafas e incumplimientos de contratos en fiestas, un mensaje sorprendió a los denunciantes.

Crece el escándalo por presuntas estafas en fiestas: $10 millones por un salón vacío y 5 kilos de carne para 250 personas

En un contexto donde la Justicia analiza “medidas” a tomar para el avance de la causa que reúne, al menos, 4 denuncias contra el empresario sanjuanino, un mensaje de WhatsApp despertó las alarmas de los damnificados, quienes han intentado llegar por todos los medios a Morales sin resultados positivos.

“Buenas tardes. Comunicamos que la empresa continúa y continuará funcionando con total normalidad, para tranquilidad de todos quienes han contratado nuestros servicios.

A raíz de los hechos fortuitos ocurridos el día sábado 29/11/2025 (donde no se realizaron eventos pactados, entre ellos el cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas), algunos eventos debieron ser reprogramados. Cada una de estas situaciones será analizada y tratada de manera individual con cada contratante, a fin de brindar la solución correspondiente.

En otro mensaje, destinado directamente a los damnificados, en el que piden disculpas por lo sucedido ese sábado 29, aseguran: “En ningún momento hubo mala fe de nuestra parte, y lamentamos profundamente no haber podido realizar el evento en la fecha programada”.

Y agregan: “Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado, pero en esta ocasión, por circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad, no fue posible concretar lo acordado, aun habiendo intentado hasta el último momento llevarlo adelante.

Es voluntad de esta parte acordar con ustedes la reparación del daño, ya sea mediante la devolución de los montos entregados o bien realizando el evento suspendido, reprogramando una nueva fecha según corresponda”.

“Nosotros le contestamos con un mensaje que nos envió nuestra abogada. Nosotros no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir con la denuncia. Esto no puede quedar así. El daño ya está hecho”, confirmó a Los Andes Mónica, mamá que pagó $10 millones por el cumpleaños de 15 de sus hijas y que nunca se realizó.

Las denuncias por presuntas estafas

Ya hay cuatro denuncias formales en su contra de Morales. Las mismas recayeron en la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi.

Dos gemelas descubrieron que su fiesta de 15 no existía cuando ya estaban maquilladas, peinadas y con los vestidos puestos. El 29 de noviembre, mientras ultimaban detalles en un hotel cercano a Quinta La Bancaria, un proveedor llamó para advertir que el salón estaba vacío. La madre de las chicas intentó comunicarse con el organizador, Mauricio Morales, quien solo envió la foto de un auto chocado alegando un accidente, pero luego comprobaron que la imagen era antigua. Al llegar al salón, la familia confirmó que no había ningún servicio contratado, pese a haber pagado un total de $10 millones, incluidos 800 dólares entregados días antes.

Otro caso que destapó el escándalo fue el de la cena de egresados de la escuela rural 4-215 “Buenos Vecinos”, cuyos 29 alumnos vivieron una noche desastrosa. Pese a haber contratado un completo servicio de catering y entretenimientos, y pagar entre $69.000 y $82.000 por tarjeta, más $530.000 por una batea, el salón no estaba preparado para los 250 invitados. La recepción consistió en apenas unas bandejas de pizzetas y gaseosas calientes, y en la cocina había solo 5 kilos de carne, algunos chorizos, masitas dulces y dos helados, muy lejos del banquete prometido. Los testimonios de ambas familias se suman a la serie de denuncias contra Morales por presuntas estafas.