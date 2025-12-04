La Franja Morada cerró el año con Alfredo Cornejo y ya piensa en las elecciones de 2026

La Franja Morada , junto con el gobernador Alfredo Cornejo , realizó este miércoles una cena de fin de año para despedir el 2025 y celebrar los resultados obtenidos en las elecciones de centros de estudiantes. La agrupación reformista ya comienza a preparar el escenario de cara a los comicios universitarios del 2026 .

El encuentro tuvo lugar en un salón de eventos en Guaymallén y reunió a militantes y exintegrantes de la organización estudiantil. También participaron funcionarios provinciales y municipales, legisladores, autoridades de la UNCuyo y dirigentes de la Unión Cívica Radical que han parte de los 58 años de historia de la Franja Morada.

Durante 2025, la agrupación, que reivindica los principios de la Reforma Universitaria de 1918, mantuvo la conducción de los centros de Derecho y Ciencias Económicas, y logró recuperar otros dos: Ciencias Políticas, después de 12 años, y Educación, tras tres años .

En la Franja destacan este desempeño, subrayando que se dio en un contexto de ajuste al sistema universitario por parte del Gobierno de Javier Milei y en medio de la alianza partidaria entre el radicalismo y La Libertad Avanza .

Katherina Espinoza y Giovanna Díaz, Presidenta y Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

“Hoy el reformismo conduce 7 de 12 centros de estudiantes. Le pusimos la cara en una situación difícil para la universidad y los estudiantes nos eligieron en cada facultad”, expresó Mariano Guidolín, secretario general de la Regional Franja Morada Mendoza.

A esos centros se suman facultades conducidas por agrupaciones reformistas, como Andes en Ciencias Médicas, Nueva Agrarias en Agrarias y Fuerza Estudiantil en Movimiento en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI). En total, el reformismo cierra 2025 con la conducción de 7 de los 12 centros de estudiantes que integran el claustro gremial de la Universidad Nacional de Cuyo.

En 2026, la UNCuyo enfrentará un nuevo proceso electoral, ya que la comunidad universitaria deberá elegir al nuevo rector como a los decanos de cada facultad. También a los miembros del Consejo Superior de cada claustro. A nivel estudiantil, se votará a los representantes de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCuyo), espacio conducido por el radicalismo desde 2014.

El reformismo encendió los motores para el 2026

Durante el encuentro, distintos referentes provinciales y universitarios tomaron la palabra y destacaron el rol que la Franja Morada tuvo durante el año y enviaron mensajes pensando en las elecciones del próximo año.

Uno de ellos fue el gobernador Alfredo Cornejo, quien fuera un activo militante de la agrupación estudiantil en los primeros años de democracia, valoró la continuidad del reformismo en la UNCuyo y el trabajo militante en un año complejo para el sistema universitario.

“Los resultados que han obtenido en este año tan dificultoso han sido gracias a plantearse tanto a la derecha como a la izquierda de la Franja, sin traicionar ningún principio y acompañando siempre al movimiento estudiantil”, señaló.

Alfredo Cornejo en los festejo de fin de año de Franja Morada El gobernador, Alfredo Cornejo, en la cena de fin de año de la Franja Morada.

Cornejo también remarcó la importancia de la formación política dentro del espacio reformista: “La Franja forjó en nuestra vida una marca en la actividad política para contribuir primero al movimiento estudiantil y luego a los mendocinos, porque es el semillero de los principales dirigentes de la provincia”.

Además, remarcó que los resultados de este año representan “el indicador perfecto para la plataforma del año que viene, donde la UNCuyo afrontará un nuevo proceso electoral”.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, destacó el esfuerzo sostenido por la militancia reformista a lo largo del año. Para la autoridad máxima de la casa de estudio, el 2026 será “un gran año para el reformismo, con el desafío de que la universidad siga siendo conducida por este espacio”.

“Este evento es fruto del esfuerzo que hicieron durante el año. Gracias a ese trabajo diario, el reformismo se mantiene y crece en la universidad”, afirmó, y agregó que la agrupación “es la garantía de la transformación que necesita la UNCuyo”.

La rectora Esther Sánchez La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

Para Sánchez, 2026 será “un gran año para el reformismo, con el desafío de que la universidad siga siendo conducida por este espacio”.

Por su parte, el vicerrector Gabriel Fidel, quien en el regreso de la democracia presidió el Centro de Estudiantes de la FCPYS, subrayó el valor que la Franja Morada le asigna a la educación pública. En su discurso, aseguró que es fundamental contar con una agrupación que ponga a la educación en el centro de sus prioridades, porque “es la herramienta que promueve el ascenso social”.

También planteó que la universidad debe mirar hacia adelante: “Es importante asentarnos en nuestros principios y nuestra historia, pero mucho más es saber cómo le hablamos al futuro y a los cambios que la sociedad espera de la universidad. Tenemos que impulsar una nueva reforma, pero con los valores que nos identifican”.

Gabriel Fidel El virrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel.

El secretario Bienestar Universitario, Juan Pablo Cebrelli resaltó que los resultados no fueron producto del azar, sino de un proceso interno iniciado años atrás. Señaló que “esto viene de hace cuatro años, cuando dejamos de gastar energía en cosas sin sentido y apostamos a una construcción seria”, lo que —según indicó el exmesa nacional de la Franja— se vio reflejado en el respaldo estudiantil.

El presidente de la UCR Mendoza, formado en la agrupación reformista, Andrés Lombardi, destacó la resiliencia de la Franja Morada en distintos contextos históricos y su aporte a la dirigencia provincial.

“Tuvieron que militar en un contexto muy adverso, pero lograron mantener a una universidad tan prestigiosa como la UNCuyo. La Franja superó momentos complejos, como el menemismo, y siempre salió adelante”, finalizó Lombardi.

Andrés Lombardi El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi.

El mapa de los Centros de Estudiantes

La Facultad de Derecho abrió el calendario electoral de centros de estudiantes. A mediados de junio, el reformismo ganó por octavo año consecutivo con el 45,2% de los votos mediante la fórmula integrada por Flor Pérez (presidenta) y Lucio Cardozo (vicepresidente). En segundo lugar, quedó la Agrupación Derecho Independiente (ADI), con el 27,8%.

A finales de septiembre y durante octubre continuaron las elecciones gremiales. Allí, la Franja logró recuperar la Facultad de Educación tras tres años de conducción de SUR. Con el 53,41% de los votos, Zulema Alavi y Selene Amaya fueron electas presidenta y secretaria general. SUR quedó en segundo lugar con el 41,48%.

La mayor sorpresa para el radicalismo universitario fue el triunfo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS), donde la Franja volvió a conducir el Centro de Estudiantes después de 12 años. Con el 37% de los votos, la fórmula integrada por Katherina Espinoza (Ciencia Política) y Giovanna Díaz (Comunicación Social) se impuso sobre el Frente Patria —vinculado a La Cámpora— que obtuvo el 25,3%.

En noviembre, en el último día de cursado y con una baja participación estudiantil, la Franja Morada de Ciencias Económicas retuvo el centro por undécimo año consecutivo con el 45% de los votos. Giuliana Timpanaro presidirá el espacio, acompañada por Francesco Furnari.

La Franja Morada de Derecho.jpeg La Franja Morada de la Facultad de Derecho celebrando la victoria del Centro de Estudiantes.

Otro centro recuperado por el reformismo este año fue el de Ciencias Agrarias, donde Nueva Agrarias ganó con el 55,23% y desplazó a Macacha Güemes —agrupación vinculada a La Cámpora— que obtuvo el 44,77%. A esta lista se suman las conducciones de Andes en Ciencias Médicas y Fuerza Estudiantil en Movimiento en la FCAI, ambas ratificadas.

En cuanto al peronismo, mantiene la conducción en Filosofía y Letras, donde La Soriano obtuvo el 56% de los votos. Allí, la Franja quedó cuarta con apenas el 10%. En Artes y Diseño, Agruparte —referenciada en el kirchnerismo— alcanzó casi el 74% de los sufragios y retuvo el centro.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), en unos comicios atravesados por polémicas, La Copérnico continuará al frente del Centro de Estudiantes tras obtener el 52,05%. En segundo lugar, quedó Integridad Académica, con el 43,84%.

Finalmente, en la Facultad de Ingeniería, el centro continuará siendo conducido por Sinergia, agrupación independiente. En esta facultad hubo lista única.