4 de diciembre de 2025 - 15:02

El cornejismo y La Cámpora se metieron en las elecciones de Godoy Cruz: qué funcionarios son candidatos

Dirigentes cercanos al gobernador, Alfredo Cornejo, y referentes del peronismo integran las tres listas que competirán por la conducción del Tomba

Tras el descenso a la Primera Nacional, el club definirá nuevas autoridades con tres propuestas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú. Las listas incluyen a dirigentes vinculados al oficialismo provincial y al peronismo.

Tras el descenso a la Primera Nacional, el club definirá nuevas autoridades con tres propuestas encabezadas por Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú. Las listas incluyen a dirigentes vinculados al oficialismo provincial y al peronismo.

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Club Godoy Cruz atraviesa días de fuerte agitación institucional luego del descenso a la Primera Nacional. En ese contexto, el próximo sábado 13 de diciembre se realizarán las elecciones que definirán a la nueva conducción del Tomba. Este miércoles quedaron oficializadas tres listas que competirán por la presidencia.

Leé además

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi, y la vicegobernadora Hebe Casado, en la sesión del paquete de leyes mineras.

"La Cámpora ganó una vez más la interna": Lombardi y Casado cruzaron al PJ por su rechazo a San Jorge

Por Martín Fernández Russo
La vicegobernadora Hebe Casado se reunió con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. 

A días de su tratamiento, Hebe Casado suma el respaldo del gobierno de Milei al proyecto PSJ Cobre Mendocino

Por Redacción Política

La política mendocina no quedó al margen: tanto el oficialismo provincial como sectores del peronismo tienen dirigentes integrados en distintas nóminas, en un escenario que refleja el interés que despierta una de las instituciones deportivas más influyentes de la provincia.

Alejandro Chapini, actual presidente, buscará su reelección representando a Fuerza Tombina. Enfrente estará José Mansur, histórico dirigente y actual vicepresidente, quien encabezará Unidad Tombina tras la ruptura del binomio que condujo al club durante los últimos años. La tercera alternativa será la lista Primero Godoy Cruz, liderada por Adrián Sajú.

Alfredo Cornejo-Alejandro Chapini
El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini. Archivo

El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini. Archivo

Las tres listas que competirán

Fuerza Tombina (oficialismo)

  • Presidente: Alejandro Chapini
  • Vicepresidente 1º: Fernando Da Fré
  • Vicepresidenta 2º: Emilia Molina

Unidad Tombina

  • Presidente: José Mansur
  • Vicepresidente 1º: Fernando Muñoz
  • Vicepresidente 2º: Mariano Buenanueva

Primero Godoy Cruz

  • Presidente: Adrián Sajú
  • Vicepresidente 1º: Pablo Guaycochea
  • Vicepresidente 2º: Julio César Cerimele

El factor político: vínculos con el cornejismo y el peronismo

La disputa interna del Tomba se da en un momento de particular sensibilidad institucional y deportiva, y ha captado la atención de la dirigencia provincial. El gobernador Alfredo Cornejo, reconocido hincha del club, ya había intervenido en el debate público durante la recta final del torneo, cuando criticó con dureza a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras consumarse el descenso, el mandatario provincial insistió en su cuestionamiento al sistema de competencia y al funcionamiento de la entidad madre del fútbol argentino, señalando cambios de reglas y un esquema de descenso “deficitario para muchísimos clubes”.

Fuerza Tombina: la lista con mayor presencia del oficialismo provincial

La lista que postula a Chapini reúne a varios funcionarios vinculados al cornejismo y a estructuras municipales:

  • Emilia Molina, candidata a vicepresidenta segunda, es directora de Ambiente de la Municipalidad de Godoy Cruz y vicepresidenta de la UCR departamental. Fue concejal del oficialismo local.
  • Leandro Biskupovich, candidato a vocal titular, es subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad del Ministerio de Seguridad y Justicia.
  • Leandro Montbrun, postulado como revisor de cuentas suplente, es hijo del exlegislador Alberto Montbrun y expareja de Molina.
  • Leonardo Mastrangelo, candidato a vocal suplente, es director de Prevención y Derechos Humanos del municipio. Además, fue electo diputado provincial y asumirá en 2026.
Emilia Molina
Emilia Molina es directora de Ambiente del municipio de Godoy Cruz.

Emilia Molina es directora de Ambiente del municipio de Godoy Cruz.

Unidad Tombina: Mansur suma perfiles técnicos y políticos

José Mansur rompe con la conducción compartida que mantuvo junto a Chapini y se presenta con una lista que busca combinar continuidad dirigencial con una renovación en el área de control interno.

La novedad es la incorporación del exintegrante del Tribunal de Cuentas, Mario Francisco Angelini, como candidato a revisor de cuentas, un movimiento que apunta a reforzar la estructura técnica en medio de un escenario complejo.

Mario Francisco Angelini
El exvocal del Tribunal de Cuenta, Mario Francisco Angelini.

El exvocal del Tribunal de Cuenta, Mario Francisco Angelini.

Primero Godoy Cruz: presencia de dirigentes ligados al peronismo

La tercera lista, encabezada por Adrián Sajú, también exhibe nombres con trayectoria política:

  • Pablo Guaycochea, candidato a vicepresidente primero, es referente de Patria Grande en Mendoza y fue candidato a concejal del Frente de Todos.
  • Emiliano Fernández Sagasti, postulado como secretario, es hermano de la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien es reconocida simpatizante del club.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Franja Morada y dirigentes radicales participaron de una cena de fin de año donde repasaron el mapa de centros de estudiantes y la agenda institucional del año próximo.

La Franja Morada cerró el año con Alfredo Cornejo y ya piensa en las elecciones de 2026

Por Redacción Política
El helipuerto de la mansión vinculada a Chiqui Tapia no está habilitado y piden la inspección: La están vaciando.

El helipuerto de la mansión vinculada a "Chiqui" Tapia no está habilitado y piden la inspección: "La están vaciando"

Por Redacción Política
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que “ya están comenzando” las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la Reforma Laboral

Bullrich confirmó que el Senado ya negocia la Reforma Laboral y que será prioridad junto al Presupuesto 2026

Por Redacción Política
La legisladora registró su sexto cambio de bancada en dos años. Compartirá bloque con Lousteau, Schiaretti, Scaglia y Pichetto.

Lourdes Arrieta volvió a cambiar de bloque y es su sexto "salto" desde 2023: adónde se fue

Por Redacción Política