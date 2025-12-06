Elecciones en el CEC Mendoza: Fernando Ligorria fue reelecto para la conducción del gremio

Ligorria agradeció el apoyo recibido durante el proceso. Aseguró que profundizará su visión sobre la gestión.

La renovación de autoridades en el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) dio como resultado la reelección de Fernando Ligorria al frente del gremio, después de una jornada de votación que concentró una participación amplia en la sede central y en los puntos habilitados del Gran Mendoza.

Elecciones SEC Mendoza Las palabras de Fernando Ligorria El resultado fortaleció a un equipo que viene impulsando una agenda centrada en la modernización institucional, la mejora de prestaciones y la ampliación de espacios de acceso para las familias mercantiles. Ligorria agradeció el apoyo recibido con una definición clara sobre el rumbo de la organización: “Es un honor que nuestras compañeras y compañeros vuelvan a confiar en este equipo. Venimos trabajando con responsabilidad en la defensa del salario, en la protección del empleo y en la ampliación de los servicios del sindicato. Este nuevo período será de redoblar esfuerzos en un contexto difícil para el país y para los trabajadores”.

image CEC Mendoza El trayecto reciente de la conducción incluyó la puesta en valor del complejo de El Bermejo, con la incorporación de mejoras orientadas a sostener la actividad recreativa y social. También avanzó sobre la digitalización de trámites, un eje que permitió agilizar gestiones y facilitar el acceso de afiliadas y afiliados. La continuidad de programas educativos, actividades deportivas y asistencia social funcionó como uno de los pilares de la gestión.

El rol del sindicato en el comercio mendocino Ligorria reforzó ese planteo al marcar el rol central del sindicato dentro del entramado comercial mendocino. “CEC Mendoza va a seguir siendo un sindicato presente, cerca de su gente, con puertas abiertas y una defensa firme de los derechos laborales. El trabajador mercantil es el motor del comercio mendocino y merece dignidad, protección y oportunidades”, sostuvo.

La organización anticipa que priorizará la defensa del empleo en un entorno económico marcado por incertidumbre, ampliará beneficios para jubiladas y jubilados del sector y reforzará la oferta de capacitación laboral para jóvenes mercantiles, orientada a mejorar inserción y permanencia en el ámbito comercial.