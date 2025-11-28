Empleados de comercio: cuánto cobrará un cajero en diciembre por media jornada y cuándo se paga el aguinaldo

Diciembre de 2025 llega con una actualización central para los empleados de comercio , marcada por nuevas escalas salariales, el bono no remunerativo y el pago del aguinaldo . Cada categoría recibe un impacto distinto según lo acordado en paritarias.

El esquema consensuado entre FAECyS y las cámaras empresarias del sector define la liquidación de fin de año para más de un millón de trabajadores, desde maestranza hasta cajeros , con montos que incorporan el último tramo de aumento.

Desde FAECyS explicaron que la actualización de haberes incorpora “ una suba del 1% sobre el básico anterior, más la suma fija de $40.000 ”, que este mes se agrega al recibo aunque no influye en el aguinaldo. Las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, confirmaron además que “las partes deberán evaluar la cláusula de revisión en noviembre de 2025 para analizar sumas y porcentajes vigentes”.

Categoría A: $1.107.268

Categoría B: $1.111.860

Categoría C: $1.116.448

Categoría D: $1.130.218

Categoría E: $1.141.690

Categoría F: $1.158.519

Cajeros

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.116.448

Categoría C: $1.123.333

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.118.740

Categoría C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $1.120.274

Categoría B: $1.134.041

Vendedores

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.134.044

Categoría C: $1.141.690

Categoría D: $1.158.519

Cuánto cobra un cajero de comercio por media jornada en diciembre 2025

El salario de un cajero a jornada completa se ubica entre $1.111.091 y $1.123.333 según la categoría, y la media jornada (4 horas diarias, 5 veces por semana) se liquida en proporción, es decir, se reduce a la mitad del valor mensual.

Así, un cajero de media jornada percibe en diciembre:

Cajero Categoría A: $555.545

Cajero Categoría B: $558.224

Cajero Categoría C: $561.666

Sobre estos montos se calcula el aguinaldo, que toma únicamente los conceptos remunerativos. Como el bono de $40.000 no es remunerativo, no forma parte de la base del SAC. El resultado final del aguinaldo de un cajero de media jornada depende de su categoría y de si suma adicionales como antigüedad o presentismo, que también se computan en forma proporcional.

Aumento empleados de comercio.jpg El bono de $40.000 se acredita este mes pero no integra el cálculo del aguinaldo.

Cómo se calcula y cuándo se cobra el aguinaldo de Comercio

El aguinaldo se determina tomando el 50% del mejor sueldo del semestre. Desde FAECyS aclararon que “el período julio-diciembre 2025 identifica a diciembre como el mes con mejores remuneraciones”, ya que incluye el aumento final del año y los adicionales remunerativos del convenio.

Para hacer el cálculo solo se consideran el básico de la categoría, la antigüedad, el presentismo del artículo 40 y otros adicionales fijos. No se suman horas extra, comisiones extraordinarias ni el bono de $40.000 que mantiene carácter no remunerativo.

La legislación establece que el aguinaldo debe acreditarse hasta el 18 de diciembre, con una prórroga automática de cuatro días hábiles para las empresas que necesiten extender el plazo, lo que lleva la fecha límite al 24 de diciembre.