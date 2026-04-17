Empleados de Comercio: cuánto gana un cajero en mayo 2026 tras el aumento del 1,5%

Los empleados de comercio continúan con la actualización salarial prevista en el acuerdo paritario 2026, que establece incrementos escalonados durante abril, mayo y junio. En mayo se aplica un aumento del 1,5% , que impacta directamente en todas las categorías del convenio.

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Aumento para Empleados de Comercio: así quedan los sueldos en abril 2026

Los nuevos valores ya se encuentran definidos y reflejan la suba progresiva acordada entre el gremio y las cámaras empresarias. A esto se suman las sumas no remunerativas vigentes, que continúan formando parte del ingreso mensual hasta junio.

El acuerdo paritario establece un incremento total del 5% para el período abril-junio de 2026, aplicado de manera escalonada:

Además, durante estos meses se mantienen sumas no remunerativas que elevan el ingreso mensual y que recién pasarán al básico en julio de 2026.

Maestranza

A: $1.215.095

B: $1.218.163

C: $1.222.258

Administrativo

A: $1.226.972

B: $1.231.728

C: $1.236.477

D: $1.250.732

E: $1.262.610

F: $1.280.034

Cajeros

A: $1.230.931

B: $1.236.477

C: $1.243.604

Personal auxiliar

A: $1.230.931

B: $1.238.043

C: $1.247.021

Auxiliar especializado

A: $1.240.437

B: $1.254.691

Vendedores

A: $1.230.931

B: $1.254.691

C: $1.262.610

D: $1.280.034

Cuánto cobra un cajero en mayo 2026: jornada completa y media jornada

Un Cajero A en mayo 2026 percibe $1.230.931 por jornada completa, según la escala vigente del convenio colectivo de Empleados de Comercio. Este valor corresponde a una jornada laboral estándar y puede incrementarse con adicionales como antigüedad, presentismo o el fallo de caja.

En el caso de una media jornada (4 horas diarias, 5 días a la semana), el ingreso se calcula de manera proporcional:

Jornada completa: $1.230.931

Media jornada (aprox. 50%): $615.000 mensuales

Este monto es estimativo y puede variar según los adicionales específicos de cada trabajador y empresa.

Qué explica el esquema salarial y cómo se aplican los aumentos

El especialista Ignacio Online detalla punto por punto el funcionamiento del acuerdo salarial de Empleados de Comercio 2026 y aclara que:

El aumento empieza a regir desde abril 2026, ya que el acuerdo corresponde al segundo trimestre (abril, mayo y junio), por lo que marzo no incluye incrementos ni nuevas sumas.

También explica que los $60.000 que se pagaban adelantados solo correspondieron a enero, febrero y marzo de 2026. Desde abril dejan de pagarse de forma anticipada y se abonan junto con el resto del sueldo a fin de mes, junto con los $40.000.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos El sueldo de cajero varía según jornada completa o media jornada. Gentileza

En total, durante abril, mayo y junio se cobran $120.000 no remunerativos por mes, compuestos por $100.000 más $20.000 adicionales, liquidados junto al salario mensual.

Respecto a la incorporación al básico, señala que los $60.000, $40.000 y $20.000 del mes de junio pasan a ser remunerativos en julio de 2026, incorporándose al salario básico.

Además, indica que el descuento de $100 destinado a OSECAC deja de aplicarse desde abril, y que la nueva contribución de $28.000 es abonada por el empleador, sin afectar el sueldo del trabajador.

Por último, remarca que el acuerdo está firmado pero pendiente de homologación, aunque los empleadores deben pagarlo igual con la leyenda de “pago anticipado a cuenta del acuerdo abril 2026”.