12 de diciembre de 2025 - 16:27

Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

La senadora nacional kirchnerista asumió en el órgano que concursa cargos para la Justicia Federal durante el plazo de un año.

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

Foto:

Prensa Consejo de la Magistratura
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Los intendentes Francisco Lo Presti (Las Heras), Edgardo González (Lavalle), Fernando Ubieta (La Paz), Marcos Calvente (Guaymallén), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Ulpiano Suárez (Ciudad). Archivo Los Andes

Un intendente le respondió a Cornejo y se desligó del envío de trafics municipales a marchas antimineras

Por Martín Fernández Russo
Elecciones legislativas 2025. Archivo

Confirman que San Rafael tendrá elecciones simultáneas: se votarán concejales y convencionales en febrero

Por Martín Fernández Russo

La legisladora mendocina fue electa por sus pares del Senado para asumir durante un año, en reemplazo de la exdiputada María Inés Pilatti Vergara.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Nación, Horacio Rosatti, le tomó juramento este viernes a la dirigente kirchnerista y ella lo caracterizó como una “ironía de la vida”.

“Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio”, publicó en su cuenta de X.

Anabel Fernández Sagasti-Consejo de la Magistratura-sola
La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

Y agregó: “Voy a trabajar incansablemente por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente y más independiente. Con trabajo y honor se puede lograr”.

“Gracias a mis compañeros de @Senadores_UxP por encomendarme esta enorme responsabilidad”, completó Fernández Sagasti, quién tiene experiencia como consejera de la Magistratura, ya que ocupó el cargo por primera vez en el año 2015.

Anabel Fernández Sagasti-Consejo de la Magistratura
La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

El acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Maques, Vanesa Siley y Mariano Recalde.

También participaron de la jura el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller y el secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN, Juan Pablo Lahitou.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El bloque de los intendentes del PJ en un acto de campaña. Archivo

Elecciones municipales: revuelo en el kirchnerismo por la "mesa ejecutiva" que definirá candidaturas en el PJ

Por Martín Fernández Russo
El juez González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Revés judicial: declaran inválido un decreto de Milei y restituyen la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Redacción Política
El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido hoy presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas e fuentes partidarias. 

Leonel Chiarella reemplaza a Martín Lousteau al frente de la UCR y se convierte en el dirigente más joven

Por Redacción Política
apartaron al juez rafecas tras los allanamientos en la mansion vinculada al chiqui tapia

Apartaron al juez Rafecas tras los allanamientos en la mansión vinculada al "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política