Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

La legisladora mendocina fue electa por sus pares del Senado para asumir durante un año, en reemplazo de la exdiputada María Inés Pilatti Vergara.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Nación, Horacio Rosatti , le tomó juramento este viernes a la dirigente kirchnerista y ella lo caracterizó como una “ironía de la vida”.

“Hoy juré para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. Ironías de la vida: en un Poder Judicial marcado hace rato por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene preci o”, publicó en su cuenta de X.

Y agregó: “ Voy a trabajar incansablemente por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente y más independiente. Con trabajo y honor se puede lograr”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación

“Gracias a mis compañeros de @Senadores_UxP por encomendarme esta enorme responsabilidad”, completó Fernández Sagasti, quién tiene experiencia como consejera de la Magistratura, ya que ocupó el cargo por primera vez en el año 2015.

El acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, contó con la presencia de los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Maques, Vanesa Siley y Mariano Recalde.

También participaron de la jura el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller y el secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN, Juan Pablo Lahitou.