El Gobierno consiguió el dictamen para Presupuesto 2026 y esperan aprobarlo mañana

Este mediodía, el oficialismo consiguió dictamen para el Presupuesto 2026 gracias a las firmas de aliados disidentes. Buscarán aprobarlo mañana en una sesión convocada para las 14 hs.
LLA consiguió 28 firmas para su texto, mientras que UxP y PU firmaron dictámenes propios.
En el texto firmaron 28 miembros de La Libertad Avanza(20 propios) y los Gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y de San Juan (Marcelo Orrego), que acompañaron luego de que el oficialismo enviara la reforma de la Ley de Glaciares que estaban exigiendo para obtener inversiones en materia minera.
Por su parte, los aliados del PRO, el MID, la UCR y legisladores que responden a los gobernadores de Misiones y Catamarca, acompañaron pero en disidencia. Lo del PRO se debe a que no incorporaron en el presupuesto la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires que viene exigiendo el jefe porteño, Jorge Macri.
Según informó Clarín, Otro tema que genera debate es el artículo 75 del Presupuesto que plantea la derogación de las leyes de Emergencia de Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas que fueron aprobadas en el Congreso y vetadas por Javier Milei.
"Nos pone contentos que el presidente Milei mandó un Presupuesto con equilibrio fiscal, algo que no viene sucediendo en la historia argentina. No vamos a estar gastando lo que no ha ingresado", dijo el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó: "Presentamos un Presupuesto en el que se cumplen las leyes insitidas. Y queremos posicionarnos claramente contra el artículo 30 que plantea, entre otras, cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo y elimina así el compromiso de destinar el 6 % del PBI para educación".
Nicolás Massot, por Provincias Unidas, habló de distintas diferencias, además de la derogación de las leyes antes mencionadas. También exigen por las cajas previsionales no transferidas por Nación a las provincias, principalmente reclaman Córdoba y Santa Fe.