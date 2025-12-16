El Gobierno consiguió el dictamen para Presupuesto 2026 y esperan aprobarlo mañana

Este mediodía, el oficialismo consiguió dictamen para el Presupuesto 2026 gracias a las firmas de aliados disidentes. Buscarán aprobarlo mañana en una sesión convocada para las 14 hs.

En el texto firmaron 28 miembros de La Libertad Avanza(20 propios) y los Gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y de San Juan (Marcelo Orrego), que acompañaron luego de que el oficialismo enviara la reforma de la Ley de Glaciares que estaban exigiendo para obtener inversiones en materia minera.

Por su parte, los aliados del PRO, el MID, la UCR y legisladores que responden a los gobernadores de Misiones y Catamarca, acompañaron pero en disidencia. Lo del PRO se debe a que no incorporaron en el presupuesto la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires que viene exigiendo el jefe porteño, Jorge Macri.

presupuesto 2026 Según informó Clarín, Otro tema que genera debate es el artículo 75 del Presupuesto que plantea la derogación de las leyes de Emergencia de Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas que fueron aprobadas en el Congreso y vetadas por Javier Milei.

"Nos pone contentos que el presidente Milei mandó un Presupuesto con equilibrio fiscal, algo que no viene sucediendo en la historia argentina. No vamos a estar gastando lo que no ha ingresado", dijo el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.