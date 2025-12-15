"Es peligroso que la Justicia no actúe bien": Cornejo opinó sobre el Jury iniciado contra el juez Sarmiento

Juicio a Walter Bento: la sentencia tiene fecha y el exjuez se defiende por última vez

El mandatario provincial afirmó en conferencia de prensa que " el juez Sarmiento no contribuye a la seguridad de los mendocinos" y citó los " casos emblemáticos" por los que será juzgado.

" Gente que ha dejado en libertad y luego han cometido homicidios, violaciones a una nena de 12 años… Bueno, el último caso es del expolicía Pelayes , pero también tiene otros casos anteriores", apuntó Cornejo.

De hecho, la denuncia del diputado Ambrosini fue en calidad de defensor de la familia de Héctor Pelayes. El excomisario fue asesinado en el año 2024 por un condenado por homicidio, a quien el magistrado le había otorgado una libertad anticipada.

Las críticas de Cornejo contra Sarmiento tampoco son una novedad, ya que lo enfrentó públicamente cuando el juez penal se opuso al retiro de celulares de las cárceles. Ese conflicto legal fue incorporado en la denuncia de Ambrosini como uno de los cinco casos de "mal desempeño".

A continuación, el gobernador analizó: "La verdad, creemos que los jueces deben contribuir a la seguridad con sus sentencias. No son los responsables in situ de la inseguridad pero pueden ser indirectamente responsables de dejar en la calle a gente que tiene una conducta antisocial y violenta. Por eso es muy peligroso que la Justicia no actúe bien".

Y aclaró que sigue de cerca el proceso de enjuiciamiento, con una presunta maniobra de Sarmiento que no se conocía hasta ahora: "Él tiene derecho a defenderse, de hecho está buscando dilatar todos los procesos. Ya metió una nulidad de su suspensión. Veremos cómo sigue el proceso".

El Jury iniciado contra Sarmiento

El jueves pasado, el Jury de Enjuiciamiento aprobó por 13 votos afirmativos y 8 en contra iniciarle un juicio político al juez Sarmiento por mal desempeño en cinco hechos.

De esta forma, Sarmiento quedó suspendido de sus funciones como juez penal colegiado y cobrará el 50% de su sueldo hasta que culmine el juicio, donde se resolverá sí es destituido o continúa en el cargo.

El Jury atraviesa actualmente un plazo de 30 días "a fin de que las partes examinen las actuaciones en Secretaría y ofrezcan la prueba que producirán en el debate", dice la ley.

"Las pruebas versarán sobre los hechos conducentes y el Jury, sin recurso alguno, podrá desechar las que fueren improcedentes, manifiestamente impertinentes, superabundantes o que se consideren inconducentes a los fines específicos del enjuiciamiento", asegura el Artículo 24 de la norma.

Además, siempre que "estuvieren de acuerdo y el Jury lo acepte, las partes podrán manifestar que se conformaran con las lecturas de las declaraciones, pericias o informaciones agregadas".

Posteriormente, vencido el plazo de pruebas, el Presidente del Jury deberá fijar un día y hora para el debate público "con intervalo no menor de diez días ni mayor de 30 días", ordenando la citación de todas las personas que deban comparecer, bajo apercibimiento de ser conducidas con el auxilio de la fuerza pública, agrega la ley.

Teniendo en cuenta los escasos días hábiles que le quedan al 2025 y la feria judicial de enero, la parte probatoria cruzará hasta febrero. Con el plazo "no menor" de díez días que establece la ley, el juicio podría ser convocado a mediados de marzo del 2026 recién.