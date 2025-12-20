Vendimia de Luján de Cuyo: "Alquimia del Malbec", música, tradición y elección de la Reina 2026

El Parque Ferri será el escenario de la Vendimia de Luján. Con entrada libre y gratuita, se presentará Alejandro Lerner y 16 candidatas van por la corona.

Luján de Cuyo se prepara para una nueva edición de una de las celebraciones más significativas del calendario lujanino. Este sábado 20 de diciembre, desde las 20.30, el Parque Ferri (Azcuénaga y Chiclana) será escenario de la Fiesta de la Vendimia Departamental, una celebración con entrada libre y gratuita pensada para disfrutar en familia y reencontrarse con la tradición, la cultura y la identidad del departamento.

“Alquimia del Malbec” y una previa de lujo La noche tendrá una apertura especial con la actuación en vivo de Alejandro Lerner, quien subirá al escenario para ponerle música y emoción al inicio del clima vendimial. Con más de 40 años de trayectoria, Lerner es uno de los compositores argentinos más versionados a nivel mundial, autor de canciones que se convirtieron en verdaderos himnos en español y que lo posicionaron como uno de los compositores más reconocidos y premiados de la región.

Parque Ferri, Luján de Cuyo Parque Ferri, Luján de Cuyo A las 22, llegará el acto central con la puesta en escena de la Vendimia Departamental “Alquimia del Malbec”. El espectáculo propone un recorrido artístico que pone en valor el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino. La dirección está a cargo de Pedro Marabini y Omar Escales, referentes de la escena cultural mendocina, y culminará con la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia 2026.

Como parte de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la fiesta departamental de Luján de Cuyo se inscribe en una tradición que reconoce el trabajo de productores y trabajadores rurales y el esfuerzo colectivo que sostiene esta fiesta. La propuesta pone el foco en la dimensión comunitaria de la Vendimia y en su valor cultural como una de las expresiones más representativas de la identidad del departamento.

Vendimia Luján 3 Soberanas distritales de Luján de Cuyo Luján de Cuyo elegirá de entre 16 candidatas de 15 distritos a la reina que representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizará el 7 y 8 de marzo en el tradicional Teatro Griego Frank Romero Day, bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”.