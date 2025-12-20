20 de diciembre de 2025 - 00:00

Vendimia de Luján de Cuyo: "Alquimia del Malbec", música, tradición y elección de la Reina 2026

El Parque Ferri será el escenario de la Vendimia de Luján. Con entrada libre y gratuita, se presentará Alejandro Lerner y 16 candidatas van por la corona.

Reinas Lujan
Por Bernarda García Centurión

Luján de Cuyo se prepara para una nueva edición de una de las celebraciones más significativas del calendario lujanino. Este sábado 20 de diciembre, desde las 20.30, el Parque Ferri (Azcuénaga y Chiclana) será escenario de la Fiesta de la Vendimia Departamental, una celebración con entrada libre y gratuita pensada para disfrutar en familia y reencontrarse con la tradición, la cultura y la identidad del departamento.

“Alquimia del Malbec” y una previa de lujo

La noche tendrá una apertura especial con la actuación en vivo de Alejandro Lerner, quien subirá al escenario para ponerle música y emoción al inicio del clima vendimial. Con más de 40 años de trayectoria, Lerner es uno de los compositores argentinos más versionados a nivel mundial, autor de canciones que se convirtieron en verdaderos himnos en español y que lo posicionaron como uno de los compositores más reconocidos y premiados de la región.

Parque Ferri, Luján de Cuyo
A las 22, llegará el acto central con la puesta en escena de la Vendimia Departamental “Alquimia del Malbec”. El espectáculo propone un recorrido artístico que pone en valor el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino. La dirección está a cargo de Pedro Marabini y Omar Escales, referentes de la escena cultural mendocina, y culminará con la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia 2026.

Como parte de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la fiesta departamental de Luján de Cuyo se inscribe en una tradición que reconoce el trabajo de productores y trabajadores rurales y el esfuerzo colectivo que sostiene esta fiesta. La propuesta pone el foco en la dimensión comunitaria de la Vendimia y en su valor cultural como una de las expresiones más representativas de la identidad del departamento.

Vendimia Luján 3

Soberanas distritales de Luján de Cuyo

Luján de Cuyo elegirá de entre 16 candidatas de 15 distritos a la reina que representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizará el 7 y 8 de marzo en el tradicional Teatro Griego Frank Romero Day, bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”.

Una de las particularidades de esta edición es que el distrito de Carrodilla estará representado por dos candidatas, un dato que refleja el crecimiento, la participación y el protagonismo de esta comunidad dentro del departamento.

Candidatas para Reina Departamental:

Julieta Abigail Torres - Agrelo

AGRELO - Julieta Abigail Torres

Aixa Macarena Correa - Cacheuta

CACHEUTA - Aixa Macarena Correa

Lara Iacopini - Carrodilla (1)

CARRODILLA - Lara Iacopini

Paula Portillo - Carrodilla (2)

CARRODILLA - Paula Portillo

Dulce María Weaverr - Chacras de Coria

CHACRAS DE CORIA - Dulce María Weaverr

Tiziana Ghilardi - Ciudad

CIUDAD - Tiziana Ghilardi

María Victoria Varela - El Carrizal

EL CARRIZAL - María Victoria Varela

Julieta Delmira Pizarro Cortez - Parque Industrial

INDUSTRIAL - Julieta Delmira Pizarro Cortez

María Micaela Rodríguez Ortiz - La Puntilla

LA PUNTILLA - María Micaela Rodríguez Ortiz

Chiara Valeria Yerde - Las Compuertas

LAS COMPUERTAS - Chiara Valeria Yerde

María Valentina Aton Aguirre - Mayor Drummond

MAYOR DRUMMOND - María Valentina Aton Aguirre

Valentina Lourdes Maturana Jofré - Perdriel

PERDRIEL - Valentina Lourdes Maturana Jofré

Uma Egea Ortega - Potrerillos

POTRERILLOS - Uma Egea Ortega

Jimena Quiroga - Ugarteche

UGARTECHE - Jimena Quiroga

Tatiana Guadalupe Contreras - Vertientes del Pedemonte

VERTIENTES DEL PEDEMONTE - Tatiana Guadalupe Contreras

Javiera Bravo - Vistalba

VISTALBA - Javiera Bravo
