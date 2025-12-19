Puntapié inicial para el Hub Logístico Mendoza, una de las obras más grandes en el país

El Hub Logístico Mendoza (HLM ) que se construirá en las “puertas” del parque industrial de Luján formalizó su puntapié inicial y ya se ven algunas máquinas que han comenzado a trabajar en el predio de 900 hectáreas. Al acto de inicio acudieron referentes de este municipio y de la provincia así como del consorcio ganador de la licitación pública para llevar adelante el proyecto.

Se trata de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se hará cargo de este emprendimiento y está formada por cuatro empresas con experiencia en el sector logístico y de la construcción. Andesmar Cargas, KRC Global (Grupo Kristich), Laugero Construcciones, Autotransportes Andesmar y Servicios y Mandatos fue el consorcio que presentó la mejor propuesta que busca aportar servicios de logística a uno de los principales corredores biocéanicos que tiene el país.

“No existe en la Argentina un espacio como el que planteamos desde el punto de vista técnico”, expresó Flavio Kristich quien comparó el proyecto con un emprendimiento inmobiliario en el sentido de que cambiará la fisonomía de la zona y agregará valor en calidad y cantidad de servicios logísticos.

Durante el acto, hubo coincidencia en que la apuesta logística es clave en Mendoza debido al peso que este sector posee dentro de la economía local. Los oradores también convergieron en la idea de que la mejora en la infraestructura para el traslado y las cargas no solo son clave para las actividades tradicionales sino también para las que crecerán fuerte como la minería, la petroquímica y el petróleo. Por otra parte, se habló del logro de la colaboración entre los sectores público-privado así como entre dos áreas públicas como son un municipio y una provincia que no se posee el mismo color político.

“Queremos generar previsibilidad y reglas claras para que el sector privado venga a invertir” , destacó el intendente de Luján, Esteban Allasino . El Hub Logístico se instalará en tierras que pasaron a manos de la comuna en 1994 a modo de pago por las deudas que la YPF de entonces tenía con la Municipalidad. Treinta años después, el Hub Logístico Mendoza se convirtió en realidad y se potencia con el valor recientemente debido a la apertura de la variante Palmira. En este sentido, Allasino hizo hincapié en que las cosas se concreten y en la importancia de que no pasen décadas hasta que eso suceda.

Polo logistico lujan de cuyo La Plataforma Logística incorporará zona primaria aduanera, parador para hasta 10.000 camiones, estación de servicio, hotel y servicios gastronómicos, centro de transferencia ferroviaria y depósitos fiscales, entre otros.

“En 2015 el parque industrial de Luján tenía 15 empresas y hoy son más de 75”, precisó el intendente quien valoró el trabajo de Gabriela Fretes, directora de Desarrollo Económico e Inversiones Municipalidad de Luján de Cuyo. Allasino expresó que su municipio busca una visión de largo plazo para atraer inversiones y que el sector privado apalanque el crecimiento. “Nunca vamos a poner una tasa nueva después de que alguien nos eligió para invertir”, señaló el jefe comunal.

En línea, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que el objetivo del gobierno es allanar caminos para el crecimiento de la matriz productiva. “Dejamos de lado las diferencias partidarias y nos pusimos a trabajar por la mejor opción para Mendoza”, dijo el ministro. Agregó que en diez años, Mendoza será mucho mejor de lo que hoy es y que es una provincia logística casi por definición. Por este motivo, se trata de un área clave para el Ministerio.

Menos costos logísticos

“Será un punto estratégico para la provincia y el municipio ya que contribuirá al ordenamiento del tránsito internacional”, destacó Flavio Kristich. Por el Paso Internacional pasan unos 360.000 camiones al año de los cuales el 65% son argentinos. Desde el punto de vista del subsecretario de Comercio, Industria y Logística de Mendoza, Alberto Marengo, el Hub Logístico canalizará dicho flujo al tiempo que hará más ágil las conexiones. “El objetivo es que contribuya a ordenar tanto lo que viene del Este como del Oeste así como del Norte y del Sur”, detalló el funcionario en alusión a la ubicación estratégica del Hub.

En línea, Mauricio Badaloni de Andesmar –empresa miembro del consorcio ganador- expresó que el nuevo nodo logístico también facilitará la comodidad y el tránsito a quienes atraviesan esta ruta. En los meses de invierno con posibles cortes del Paso también será un nuevo espacio para los que deban esperar. En este marco, Kristich destacó que HLM mejorará los servicios a lo largo de este trayecto y que competirá con el espacio que hoy se encuentra en Uspallata.

“Por su ubicación geográfica, Mendoza tiene ineficiencias logísticas que se agravan cuando hay costos logísticos caros ya que las industrias tienden a no venir”, reflexionó Badaloni. En este marco, sumó que si esos costos –junto con los de exportación- logran bajarse, aparece una gran oportunidad para la provincia y para todo Cuyo. “Uno de los principales objetivos es bajar costos y ganar competitividad”, dijo Flavio Kritich durante el acto realizado en Luján.

Apuesta logística

El subsecretario de Comercio, Industria y Logística de Mendoza, Alberto Marengo, relató que el trabajo público-privado fue establecer las condiciones y allanar el camino para que los proyectos compitieran y hallar la mejor opción para la provincia. Luego de adjudicada la licitación pública, esos terrenos fueron comprados por el consorcio ganador. Sin embargo, hubo coincidencia en que la tarea principal fue presentar un proyecto para que al sector privado le fuera atractivo invertir.

La primera etapa del proyecto tendrá una duración de 24 meses y cuenta con un plazo de inversión de 5 años. La inversión total será superior a los $70.000 millones y el objetivo es que en dos años ya se haya trasladado el Puerto Seco que hoy está en Godoy Cruz y también funcionen todos los servicios vinculados con la logística y la aduana. El HLM abarca 900 hectáreas, por lo que tendrá posibilidades de crecimiento una vez finalizado todo.

El Hub Logístico Mendoza contará con playa para camiones, zona de almacenamiento, sector de información ambiental y servicios, estación multimodal, sector de áridos, zona primaria aduanera y zona de servicios. Cada espacio tendrá acceso monitoreado, infraestructura acorde y oficinas entre otras comodidades. También está previsto un hotel, un sector de salud y paradas de colectivos.