Vea y Disco ofrecen $25.000 de reintegro pagando con MODO los fines de semana

En el último mes del año vuelve una promoción pensada para quienes hacen compras grandes en el supermercado. Pagando de forma presencial con MODO en Vea y Disco, los clientes pueden acceder a un reintegro bancario que permite recuperar parte del gasto realizado los fines de semana.
La promoción estará vigente hasta el 28 de diciembre de 2025, inclusive, y se aplica únicamente a las compras realizadas dentro de ese período o hasta agotar el cupo total destinado a reintegros.
Reintegro en Vea y Disco: cómo funciona la promoción
La promoción aplica a compras presenciales realizadas viernes, sábado y domingo, con un mínimo de $60.000 por operación, pagando exclusivamente con QR de MODO desde la app o desde las aplicaciones bancarias integradas. El reintegro es del 20% del monto abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes, y se acredita dentro de los 30 días posteriores.
Participan bancos y billeteras como Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, además de YOY y BUEPP. Es requisito tener la cuenta asociada a MODO y no registrar mora con la entidad emisora de la tarjeta.
En la provincia de Mendoza, las sucursales de Vea adheridas incluyen:
Gral. Espejo 143, Segunda Sección
San Martín 698, Godoy Cruz
Sarmiento 998, Godoy Cruz
Godoy Cruz 3825, Guaymallén
I. Molina 325, Guaymallén
Paso de los Andes 850, Godoy Cruz
América 2780, Godoy Cruz
Perito Moreno 1481, Godoy Cruz
Av. Belgrano 1318 y 1318/1340, Quinta Sección
San Miguel 1650, Las Heras
Santiago del Estero 25, Ciudad de Mendoza
Godoy Cruz 1105, Guaymallén
9 de Julio 100 y Perrupato 356, San Martín
Lavalle 942, Rivadavia
San Martín 1211, Tunuyán
Rawson 2600 y Padre Vázquez 328, Maipú
Paso de los Andes 82, Ciudad
Acceso Este 3280, Ciudad
Lisandro Moyano 302, Las Heras
Av. H. Yrigoyen 875; Av. El Libertador 755; Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael
Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz
Matienzo 936, Guaymallén
San Martín 880, Luján de Cuyo
Bandera de los Andes y 9 de Julio; Bandera de los Andes 424, Guaymallén
Tropero Sosa 15, Ciudad
Lamadrid y Espejo, Guaymallén
Urquiza 3620, Maipú
Patricias Mendocinas 1730/1744, Ciudad
Liniers 235, Tupungato
Cerro Siete Colores 2496 (Barrio Dalvian), Ciudad
San Juan Bosco 462, San Carlos
Av. del Libertador Norte 229, General Alvear
Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección
Independencia y Chaco; Las Cañas 1833, Las Heras/Guaymallén
Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe
Ruta 82 km, Luján de Cuyo
Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia
Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia
Cómo llegar al tope del reintegro y organizar las compras
El cálculo es simple: al reintegrarse el 20%, para alcanzar el máximo de $25.000 hay que sumar $125.000 en compras dentro del período promocional. Ese total puede lograrse con una sola compra o con varias, siempre respetando el mínimo de $60.000 por ticket y los días habilitados.
Para no perder el beneficio, es clave pagar con QR de MODO en caja y usar tarjetas de los bancos adheridos. Planificar las compras del fin de semana permite aprovechar el tope mensual antes de que finalice la vigencia o se agote el cupo de reintegros.