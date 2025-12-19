Vea y Disco ofrecen $25.000 de reintegro pagando con MODO los fines de semana

En el último mes del año vuelve una promoción pensada para quienes hacen compras grandes en el supermercado . Pagando de forma presencial con MODO en Vea y Disco , los clientes pueden acceder a un reintegro bancario que permite recuperar parte del gasto realizado los fines de semana.

Martina Flores presenta su disco Inmarcesible en el Teatro del Bicentenario

MODO relanza su reintegro de $25.000 para compras en VEA y Disco durante el fin de semana

La promoción estará vigente hasta el 28 de diciembre de 2025 , inclusive, y se aplica únicamente a las compras realizadas dentro de ese período o hasta agotar el cupo total destinado a reintegros.

La promoción aplica a compras presenciales realizadas viernes, sábado y domingo , con un mínimo de $60.000 por operación , pagando exclusivamente con QR de MODO desde la app o desde las aplicaciones bancarias integradas. El reintegro es del 20% del monto abonado , con un tope de $25.000 por banco por mes , y se acredita dentro de los 30 días posteriores.

Participan bancos y billeteras como Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol , además de YOY y BUEPP . Es requisito tener la cuenta asociada a MODO y no registrar mora con la entidad emisora de la tarjeta.

En la provincia de Mendoza, las sucursales de Vea adheridas incluyen:

Gral. Espejo 143, Segunda Sección

San Martín 698, Godoy Cruz

Sarmiento 998, Godoy Cruz

Godoy Cruz 3825, Guaymallén

I. Molina 325, Guaymallén

Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

América 2780, Godoy Cruz

Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

Av. Belgrano 1318 y 1318/1340, Quinta Sección

San Miguel 1650, Las Heras

Santiago del Estero 25, Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz 1105, Guaymallén

9 de Julio 100 y Perrupato 356, San Martín

Lavalle 942, Rivadavia

San Martín 1211, Tunuyán

Rawson 2600 y Padre Vázquez 328, Maipú

Paso de los Andes 82, Ciudad

Acceso Este 3280, Ciudad

Lisandro Moyano 302, Las Heras

Av. H. Yrigoyen 875; Av. El Libertador 755; Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

Matienzo 936, Guaymallén

San Martín 880, Luján de Cuyo

Bandera de los Andes y 9 de Julio; Bandera de los Andes 424, Guaymallén

Tropero Sosa 15, Ciudad

Lamadrid y Espejo, Guaymallén

Urquiza 3620, Maipú

Patricias Mendocinas 1730/1744, Ciudad

Liniers 235, Tupungato

Cerro Siete Colores 2496 (Barrio Dalvian), Ciudad

San Juan Bosco 462, San Carlos

Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

Independencia y Chaco; Las Cañas 1833, Las Heras/Guaymallén

Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

Ruta 82 km, Luján de Cuyo

Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

Cómo llegar al tope del reintegro y organizar las compras

El cálculo es simple: al reintegrarse el 20%, para alcanzar el máximo de $25.000 hay que sumar $125.000 en compras dentro del período promocional. Ese total puede lograrse con una sola compra o con varias, siempre respetando el mínimo de $60.000 por ticket y los días habilitados.

Pago con MODO.jpg

Para no perder el beneficio, es clave pagar con QR de MODO en caja y usar tarjetas de los bancos adheridos. Planificar las compras del fin de semana permite aprovechar el tope mensual antes de que finalice la vigencia o se agote el cupo de reintegros.