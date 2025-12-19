19 de diciembre de 2025 - 13:00

Vea y Disco ofrecen $25.000 de reintegro pagando con MODO los fines de semana

El beneficio permite obtener hasta $25.000 de reintegro pagando con MODO en Vea y Disco. Aplica a compras presenciales desde $60.000 hasta el 28 de diciembre.

El reintegro se obtiene pagando con QR de MODO en locales adheridos.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En el último mes del año vuelve una promoción pensada para quienes hacen compras grandes en el supermercado. Pagando de forma presencial con MODO en Vea y Disco, los clientes pueden acceder a un reintegro bancario que permite recuperar parte del gasto realizado los fines de semana.

La promoción estará vigente hasta el 28 de diciembre de 2025, inclusive, y se aplica únicamente a las compras realizadas dentro de ese período o hasta agotar el cupo total destinado a reintegros.

Reintegro en Vea y Disco: cómo funciona la promoción

La promoción aplica a compras presenciales realizadas viernes, sábado y domingo, con un mínimo de $60.000 por operación, pagando exclusivamente con QR de MODO desde la app o desde las aplicaciones bancarias integradas. El reintegro es del 20% del monto abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes, y se acredita dentro de los 30 días posteriores.

VEA EXPRESS MENDOZA

Participan bancos y billeteras como Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, ICBC, Supervielle, Credicoop, Ciudad, Bancor, Comafi, Columbia, Banco del Sol, además de YOY y BUEPP. Es requisito tener la cuenta asociada a MODO y no registrar mora con la entidad emisora de la tarjeta.

En la provincia de Mendoza, las sucursales de Vea adheridas incluyen:

  • Gral. Espejo 143, Segunda Sección

  • San Martín 698, Godoy Cruz

  • Sarmiento 998, Godoy Cruz

  • Godoy Cruz 3825, Guaymallén

  • I. Molina 325, Guaymallén

  • Paso de los Andes 850, Godoy Cruz

  • América 2780, Godoy Cruz

  • Perito Moreno 1481, Godoy Cruz

  • Av. Belgrano 1318 y 1318/1340, Quinta Sección

  • San Miguel 1650, Las Heras

  • Santiago del Estero 25, Ciudad de Mendoza

  • Godoy Cruz 1105, Guaymallén

  • 9 de Julio 100 y Perrupato 356, San Martín

  • Lavalle 942, Rivadavia

  • San Martín 1211, Tunuyán

  • Rawson 2600 y Padre Vázquez 328, Maipú

  • Paso de los Andes 82, Ciudad

  • Acceso Este 3280, Ciudad

  • Lisandro Moyano 302, Las Heras

  • Av. H. Yrigoyen 875; Av. El Libertador 755; Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael

  • Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz

  • Matienzo 936, Guaymallén

  • San Martín 880, Luján de Cuyo

  • Bandera de los Andes y 9 de Julio; Bandera de los Andes 424, Guaymallén

  • Tropero Sosa 15, Ciudad

  • Lamadrid y Espejo, Guaymallén

  • Urquiza 3620, Maipú

  • Patricias Mendocinas 1730/1744, Ciudad

  • Liniers 235, Tupungato

  • Cerro Siete Colores 2496 (Barrio Dalvian), Ciudad

  • San Juan Bosco 462, San Carlos

  • Av. del Libertador Norte 229, General Alvear

  • Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección

  • Independencia y Chaco; Las Cañas 1833, Las Heras/Guaymallén

  • Julio A. Roca y calle Pública, Malargüe

  • Ruta 82 km, Luján de Cuyo

  • Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia

  • Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia

Cómo llegar al tope del reintegro y organizar las compras

El cálculo es simple: al reintegrarse el 20%, para alcanzar el máximo de $25.000 hay que sumar $125.000 en compras dentro del período promocional. Ese total puede lograrse con una sola compra o con varias, siempre respetando el mínimo de $60.000 por ticket y los días habilitados.

Pago con MODO.jpg

Para no perder el beneficio, es clave pagar con QR de MODO en caja y usar tarjetas de los bancos adheridos. Planificar las compras del fin de semana permite aprovechar el tope mensual antes de que finalice la vigencia o se agote el cupo de reintegros.

