Cuánto rinde el salario según Coninagro y su efecto en el consumo interno

El salario promedio de los trabajadores formales mostró una recuperación sostenida frente a los precios de los alimentos básicos. Entre marzo de 2024 y octubre de 2025, el poder de compra mejoró de manera concreta y comenzó a reflejarse en un mayor acceso a productos esenciales de la canasta alimentaria.

El dato surge del informe mensual de Coninagro , “Del Sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?”, que analiza la evolución del ingreso real a partir del índice RIPTE y su impacto directo en el consumo interno y en la dinámica del mercado de alimentos.

Según el informe presentado por Coninagro , el salario promedio medido por el RIPTE registró una suba interanual del 39% entre octubre de 2024 y octubre de 2025 , superando a la inflación del período, que fue del 31,1% . Desde la entidad señalaron que “esta diferencia permitió una mejora real del 5,8% y una recuperación acumulada del 25,9% respecto del piso alcanzado en marzo de 2024” .

El trabajo remarca que esta mejora no quedó limitada a los indicadores macroeconómicos. “El repunte del salario promedio no solo se reflejó en los números, sino también en el changuito” , indicaron desde Coninagro, al analizar la relación entre ingresos y consumo de alimentos básicos.

Uno de los productos donde el efecto fue más visible es la yerba mate . De acuerdo con el informe, “en octubre de 2025 el salario permitió comprar casi el doble que un año y medio atrás” , al pasar de 356 a 658 paquetes de medio kilo , lo que representa un incremento del 85% en el poder de compra.

En el caso de la leche, Coninagro destacó que “el poder de compra creció un 71,7%”. Mientras en marzo de 2024 el salario promedio alcanzaba para 583 sachets, en octubre de 2025 esa cantidad ascendió a 1.001, consolidando una mejora sostenida en el acceso a un producto clave de la mesa familiar.

El aceite de girasol también mostró una evolución positiva: el salario permitió adquirir 81 botellas más, lo que implicó una mejora real del 34%. Incluso en rubros de mayor costo, como el asado, se observó un avance del 21,5%, equivalente a 24 kilos adicionales en comparación con marzo de 2024.

Otros alimentos acompañaron esta tendencia. El huevo registró un crecimiento del 34% en el poder adquisitivo, sumando 81 docenas más, mientras que el pan mostró una mejora real del 28%, con 89 kilos adicionales que hoy pueden comprarse con el salario promedio.

Más poder de compra, más consumo y desafíos para la producción

La mejora en cuánto rinde el salario, según Coninagro, comenzó a traducirse en un mayor consumo interno de alimentos, luego de varios años de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, el informe advierte que este proceso no tiene el mismo impacto en todos los eslabones de la cadena.

Desde la entidad señalaron que “el atraso relativo en los precios de algunos alimentos afecta la rentabilidad de los productores”, en especial en economías regionales que abastecen principalmente al mercado interno. Productos como el arroz, la papa, la cebolla, el vino y la yerba mate presentan aumentos de costos superiores a los precios finales.

En términos reales, el informe detalla que en el último año el arroz perdió el 43,6% de su valor, la papa el 40,2% y la cebolla el 25%, lo que genera tensiones en la producción y limita la capacidad de inversión del sector.

Aun así, Coninagro planteó una señal de expectativa positiva. “La recuperación del poder adquisitivo de los salarios, más temprano que tarde, se está traduciendo en un aumento de la demanda y el consumo de alimentos”, señalaron. Si esta tendencia se consolida, el mayor nivel de consumo podría convertirse en un factor clave para reactivar las economías regionales y equilibrar la relación entre salarios, precios y producción en el mercado interno argentino.