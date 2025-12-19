Mendoza destina $930 millones para fortalecer cámaras empresarias y pymes: cómo funciona el proyecto

El Gobierno de Mendoza avanzó con la firma de convenios con 33 instituciones del sector privado en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, una política del Ministerio de Producción, Industria, Comercio y Logística orientada a fortalecer el entramado productivo provincial y el rol de las cámaras empresarias que acompañan a las pymes.

La iniciativa prevé una inversión total de $930 millones , a través de aportes no reembolsables , y apunta a consolidar organizaciones más profesionales y con mayor capacidad de impacto territorial, en una estrategia de trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado.

La firma de los convenios se realizó el 18 de diciembre en La Enoteca y estuvo encabezada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , junto al subsecretario de Industria, Comercio y Logística , Alberto Marengo . El acto reunió a representantes de más de 40 instituciones de primer, segundo y tercer grado de los distintos oasis productivos, en una señal clara del respaldo del Gobierno provincial al entramado empresario.

La firma de estos contratos permitirá movilizar inversiones por $930 millones , destinadas a proyectos que apuntan a mejorar la competitividad, la profesionalización y la capacidad de gestión de las instituciones intermedias, consideradas estratégicas para el desarrollo económico provincial.

Desde el Ministerio destacaron que esta política reafirma el compromiso del Gobierno de Mendoza con un modelo de desarrollo basado en la articulación público-privada, fortaleciendo a las organizaciones que actúan como nexo directo entre el Estado y las pymes.

Cómo funciona el Programa de Fortalecimiento Institucional y a quiénes está dirigido

El Programa de Fortalecimiento Institucional para el Impacto en el Desarrollo Regional y pymes 2025 está diseñado para impulsar el trabajo de las entidades que representan y acompañan a las pequeñas y medianas empresas en todo el territorio provincial. La Provincia financia hasta el 80% del costo total de cada proyecto, mientras que el 20% restante debe ser cubierto por la institución beneficiaria.

Se trata de aportes no reembolsables (ANR) que pueden destinarse a una amplia gama de acciones, como capacitación, consultoría, digitalización, incorporación de tecnología, infraestructura y promoción institucional, siempre con impacto directo en las empresas asociadas.

Según explicó el subsecretario Alberto Marengo, “es un programa que el Ministerio de Producción desarrolló principalmente para fortalecer todas las cámaras territoriales y sectoriales de la provincia, en el sentido de que las vemos como un socio estratégico para poder llegar con todas las políticas del Ministerio de Producción a las pymes”.

La convocatoria está dirigida a cámaras empresariales, clústers y asociaciones civiles con sede en Mendoza, que cuenten con al menos tres años de antigüedad, un mínimo de 25 asociados y su documentación en regla ante la Dirección de Personas Jurídicas.

Más fondos, ejecución controlada y proyectos con impacto directo en las pymes

El programa contempla un esquema de financiamiento escalonado y mayores montos respecto a ediciones anteriores. Marengo detalló que “el año pasado financiamos proyectos de hasta 18 millones de pesos, donde la ANR era hasta el 80%. Este año lo hemos aumentado, pueden presentar proyectos de hasta 25 millones de pesos y aportamos una ANR de hasta 20 millones de pesos por cada proyecto”.

El subsecretario remarcó que no se trata de préstamos, sino de aportes no reembolsables, y explicó el mecanismo de desembolso: “primero se les desembolsa el 50% para que puedan empezar con la ejecución del programa, luego un 25% cuando certifican avances y un último 25% al presentar el informe final”, con la obligación de rendir el 100% del proyecto.

Además, aclaró que para volver a presentarse, las cámaras deben haber ejecutado al menos el 70% del proyecto anterior, lo que busca asegurar continuidad y planificación a mediano y largo plazo. “Es un programa que permite mantener a las cámaras pensando en fortalecer a sus pymes y en qué proyectos desarrollar en el tiempo”, sostuvo.

Entre los casos de éxito, Marengo mencionó experiencias concretas como ADERPE, que pudo financiar el masterplan de Rodríguez Peña; Asinmet, que completó el CETEM, un centro de formación metalúrgico; y la Federación Económica, que desplegó capacitaciones en distintos oasis productivos. “Cada cámara presenta proyectos según sus necesidades y se convierte en protagonista del desarrollo de su territorio o sector”, concluyó.

Asinmet y la experiencia del fortalecimiento institucional en la industria metalmecánica

Desde el sector industrial, el Programa de Fortalecimiento Institucional también muestra resultados concretos. Así lo expresó Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalmecánicos de Mendoza (Asinmet), quien destacó el impacto positivo que tuvo la primera convocatoria del programa en la entidad y en sus empresas asociadas.

Solís explicó que en esa primera etapa Asinmet presentó un proyecto orientado a la incorporación de tecnología con foco en la capacitación: “Nos presentamos con un proyecto para adquirir tecnología, todo lo que viene siendo el área tecnológica para dedicarle capacitación e información a nuestros socios y al personal de nuestros socios”, señaló, y remarcó que la experiencia “ha sido muy positiva” para el desarrollo institucional.

El presidente de Asinmet también valoró que el programa promueva la formalidad de las organizaciones intermedias. En ese sentido, subrayó que uno de los aspectos más relevantes es la exigencia administrativa: “Está bueno porque exige la formalidad de cada institución, que tengamos todos los papeles en orden y que estemos atentos a las reglamentaciones que exige la DPJ”, afirmó.

En esta segunda convocatoria, la entidad avanzó con un proyecto de digitalización integral. “Desarrollamos un proyecto con el objetivo de digitalizar Asinmet. Ya veníamos trabajando en digitalizar la información y los servicios”, explicó Solís, y detalló que la asociación presta servicios importantes a la industria mendocina, como clínica de medicina laboral, higiene y seguridad y atención médica en fábrica. “Lo que nos faltaba era la digitalización, y con este aporte vamos a lograr que la información deje de ser en papel y pase a ser digital”, concluyó.