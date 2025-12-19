19 de diciembre de 2025 - 07:40

Llega una nueva e imperdible edición de la noche de las librerías: cuáles son las propuestas

Esta celebración de la lectura, la cultura y el encuentro en pleno centro de Mendoza se realiza desde 2016. Quiénes participan.

La Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en un gran escenario cultural con una nueva edición de La Noche de las Librerías

La Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en un gran escenario cultural con una nueva edición de La Noche de las Librerías

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en un gran escenario cultural con una nueva edición de La Noche de las Librerías, una propuesta que desde 2016 invita a vecinos, vecinas y turistas a recorrer el centro y sumergirse en el universo de los libros. El encuentro será este viernes 19, de 18 a 0, con actividades al aire libre, charlas y promociones especiales.

Leé además

El Eternauta tiene varias versiones y secuelas, pero por ahora la obra principal está agotada.

El Eternauta, el libro más codiciado en las librerías mendocinas: cuánto sale y cuándo llegan nuevos ejemplares

Por Ariel Búmbalo
El nuevo local Supermercado Pret en pleno centro de Mendoza ocupará el local que era la de la tradicional Librería Técnica, en calle Rivadavia de Ciudad.

Abrirá un supermercado donde se encontraba una tradicional librería en el Centro de Mendoza

Por Lautaro Domínguez

Durante la jornada, las calles céntricas se transformarán en un paseo literario donde los libros, en sus más variados formatos y géneros, serán los protagonistas. Las librerías participantes sacarán sus mesones a la vereda y ofrecerán al público un recorrido pensado para todas las edades y gustos, con propuestas que combinan lectura, encuentro y disfrute.

Las propuestas de las librerías

Participan casi todas las librerías del centro, las que se han preparado con entusiasmo para esta fecha tan especial para ellas.

El programa incluye charlas y disertaciones de escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos y ofertas especiales. También habrá actividades destinadas a niñas y niños, con el objetivo de fomentar el vínculo temprano con la lectura.

En algunos espacios, la experiencia literaria se complementará con café y degustaciones de vino, generando un clima distendido en el que la lectura dialoga con los sentidos y el encuentro se vive de manera integral.

Pese a la Feria del Libro o a La Noche de las librerías, el 2024 fue para los libros un año para el olvido.
La Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en un gran escenario cultural con una nueva edición de La Noche de las Librerías

La Ciudad de Mendoza volverá a convertirse en un gran escenario cultural con una nueva edición de La Noche de las Librerías

“En este evento yo hago especial hincapié en juntar al escritor con el lector, porque personas que quizás venden mucho, que quizás recién escriben su primer libro, tienen la posibilidad de contarle al mundo de qué se trata esto de escribir, en qué se basaron, y esto hace que personas que no se animan a escribir y tienen las ganas puedan meterse y decir, si él lo hizo, yo también puedo hacerlo”, sostuvo Ivan Mizsei, de la librería que lleva su nombre.

En el lugar habrá presentaciones de autores mendocinos en vivo y sorteos gratuitos cada media hora. Destacó la presentación del libro "La defensa del hombre gato", escrita por el abogado defensor de Gil Pereg, el doctor Maximiliano Legrand.

Qué librerías participan

En esta edición participan las librerías Iván Miszei (Garibaldi 110, esquina San Juan), Mi Librería (España 1927), Ludditas (San Juan 1014), Mendieta Libros (Garibaldi 117), Cúspide (San Martín 931), Rayuela (Garibaldi 69), García Santos (San Martín 921), Locuramagic Comics (Necochea 40), Librería Metafísica (Patricias Mendocinas 610), Centro Internacional del Libro (San Juan 1469), Ágape Mendoza (San Lorenzo 21), AM Libros (Garibaldi 61), Librería Pública Gildo D’Accurzio (España 1260, casi Gutiérrez), Red Ribbon (Garibaldi 69) y la Librería Universitaria (Paseo Sarmiento 607).

De este modo, La Noche de las Librerías se consolida como una celebración de la lectura, la cultura y el encuentro ciudadano, reafirmando el valor del libro como protagonista de la vida urbana y del espacio público mendocino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Último Lobo, una de las obras del escritor húngaro László Krasznahorkai tiene alta demanda desde que se supo que ganó el Premio Nobel de Literatura 2025

Efecto Nobel: las obras de László Krasznahorkai generan "furor" de ventas en librerías de Mendoza

Por Ignacio Ellena
cuando la lectura sale a la calle: una noche para demorarse entre libros

Cuando la lectura sale a la calle: una noche para demorarse entre libros

Por Ariel Búmbalo
balance del registro civil muestra ¿la nueva mendoza?, menos casamientos y nacimientos y mas divorcios

Balance del Registro Civil muestra ¿"La nueva Mendoza"?, menos casamientos y nacimientos y más divorcios

Por Redacción Sociedad
Un zifio apareció en San Clemente del Tuyú

Cómo es el zifio, el animal poco conocido que apareció en la playa de San Clemente del Tuyú

Por Redacción Sociedad