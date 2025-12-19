Desempleo y actividad laboral: qué dijo el Gobierno tras el informe del INDEC y el impacto en Mendoza

El último informe trimestral de Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que Mendoza se ubicó por debajo del promedio nacional en materia de desocupación, aunque con indicadores que reflejan una elevada presión sobre el mercado laboral, especialmente en el Gran Mendoza .

Desde el Gobierno de Alfredo Cornejo atribuyen estos datos a una alta tasa de actividad y a un contexto de reconfiguración macroeconómica. De acuerdo con el relevamiento oficial, la región de Cuyo registró una tasa de desocupación del 5,1% , inferior al promedio nacional del 6,6% correspondiente al tercer trimestre del año.

Sin embargo, el Gran Mendoza presentó una desocupación del 6,2% , por encima de otros conglomerados cuyanos como Gran San Juan (3,5%) y Gran San Luis (3,2%) .

En el principal conglomerado urbano de la provincia, unas 493 mil personas se encuentran ocupadas, lo que equivale al 46,3% de una población que supera el millón de habitantes , mientras que alrededor de 33 mil personas están desocupadas.

Uno de los datos que sobresale es que el 22,7% de los ocupados busca activamente otro empleo , una proporción superior a la de otras regiones del país. Esto representa a unas 119 mil personas y posiciona al Gran Mendoza entre los aglomerados urbanos con mayor demanda de un segundo ingreso.

Facundo Biffi El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Presupuesto, Facundo Biffi. Prensa Senado

El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Presupuesto, Facundo Biffi, explicó a Los Andes que estos niveles están asociados a la dinámica del mercado laboral mendocino.

“Es más alto por la tasa de actividad laboral que hay en la provincia y por la gente que está buscando trabajo. Son cifras similares al Gran Buenos Aires, que ronda el 50%”, señaló el funcionario.

Biffi remarcó que, si bien la tasa de desempleo del Gran Mendoza es elevada en términos absolutos, se mantiene por debajo de otros conglomerados urbanos comparables. “Estamos por debajo de conglomerados similares como el Gran Conurbano (7,4%), La Plata (8,1%) y Rosario (8,9%)”, afirmó.

En el análisis del Ejecutivo provincial, los datos muestran una mejora gradual en la actividad laboral. Según explicó Biffi, entre el último trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 la tasa de personas ocupadas o que buscan empleo pasó del 48,5% a más del 49%. “Subimos un punto en un contexto de estabilización macroeconómica”, sostuvo.

El informe del INDEC a nivel nacional

A nivel nacional, el informe del INDEC indicó que la tasa de desocupación se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre, lo que representó una baja de 0,3% respecto del mismo período de 2024. A pesar de la desaceleración, unas 958 mil personas continúan buscando trabajo sin conseguirlo.

El relevamiento también mostró una leve mejora en otros indicadores. La tasa de empleo subió de 45% a 45,4%, mientras que la tasa de actividad pasó de 48,3% a 48,6%.

En términos absolutos, la población económicamente activa alcanzó los 14,564 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

No obstante, el informe advirtió sobre la persistencia de una fuerte presión sobre el mercado laboral. La subocupación alcanzó al 10,9% de la población económicamente activa, equivalente a 1.581 millones de personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más.

indec Informe del último trimestre del año del INDEC sobre el empleo en Argentina.

Si se suman desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo, la presión total llegó al 28,7%, aunque con una leve baja interanual.

Otro punto señalado por el INDEC fue la calidad del empleo. El 43,3% de los ocupados se desempeña en condiciones de informalidad, lo que representa a 5.891 millones de personas sin acceso pleno a aportes jubilatorios y derechos laborales básicos.

En este escenario, desde el Gobierno provincial sostienen que la evolución del empleo está fuertemente condicionada por las variables macroeconómicas nacionales.

Biffi señaló que la Provincia continuará utilizando las herramientas disponibles, como programas de empleo y financiamiento para pymes y sectores productivos, aunque aclaró que la mejora de los indicadores depende mayormente del orden macroeconómico.

“Para mejorar estos números, un 70% depende de lo que haga la Nación, de la estabilidad del tipo de cambio y de seguir siendo competitivos. El otro 30% es prácticamente de la gestión provincial”, concluyó.