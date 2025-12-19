Presupuesto 2026: estos son los "aliados" apuntados por Milei que votaron en contra de las derogaciones

Tras la media sanción del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados , en el Gobierno de Javier Milei quedó un sabor agridulce. Si bien el oficialismo logró avanzar con la llamada “ley de leyes”, no consiguió la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario , ambas incluidas en la pauta de gasto prevista para el próximo año.

Diputados debate el Presupuesto 2026 en una sesión clave marcada por tensiones y cruces políticos

El Gobierno buscará modificar el Presupuesto 2026 en el Senado, tras el revés en Diputados al capítulo 11

Al momento de la votación por capítulos del Presupuesto, diputados que responden a gobernadores aliados al oficialismo nacional decidieron votar en contra del capítulo 11, donde se encontraban ambas derogaciones. Tras la negativa de los legisladores, en la Casa Rosada apuntaron directamente contra los mandatarios provinciales .

El malestar en el Gobierno quedó en evidencia, ya que consideran que con la continuidad del artículo 75 “ el Presupuesto no sirve ” y advirtieron que, si la situación se mantiene en la Cámara de Senadores, la norma podría ser vetada por el presidente Javier Milei .

En el primer lote de aliados, el Ejecutivo nacional ubicó al gobernador Alfredo Cornejo , quien cumplió con la Casa Rosada: los diputados nacionales de la UCR Mendoza, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, acompañaron todo el paquete de la hoja económica del Gobierno . En esa misma línea se anotaron Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos) y Leandro Zdero (UCR, Chaco).

En un segundo grupo quedaron los mandatarios del PJ Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Precisamente sobre este sector se concentraron las miradas de Balcarce 50. No obstante, el gobernador más cuestionado dentro de la cúpula libertaria en Diputados fue el neuquino Rolando Figueroa .

“Había prometido que su diputada votaría a favor y directamente votó en contra”, señalaron desde la Casa Rosada.

En términos numéricos, quienes retiraron el apoyo más contundente fueron los legisladores peronistas. Si bien algunos se abstuvieron o estuvieron ausentes, la mayoría de los diputados de esas provincias terminó votando en contra.

Un dato no menor es que, apenas se conoció el contenido del artículo 75, los gobernadores del Norte anticiparon que no acompañarían esa parte del Presupuesto.

raul-jalil-y-gustavo-saenzpng Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

Horas después de la votación, en el oficialismo comenzaron a analizar el accionar de sus aliados. Entre las conjeturas que se manejan aparece la posibilidad de que el artículo vinculado a las derogaciones no haya formado parte de las negociaciones previas con los gobernadores dialoguistas para garantizar los votos de los diputados que les responden.

En ese sentido, desde los bloques aliados deslizaron que el artículo pudo haber sido incorporado apenas tres días antes del dictamen o incluso el mismo miércoles de la sesión.

Cruces y rupturas por las designaciones en la AGN

Durante la madrugada del jueves y luego de lograr la media sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional tomó juramento a tres nuevos representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). La decisión fue cuestionada por bloques opositores e incluso por sectores aliados, ya que el tema no formaba parte del temario habilitado.

Al organismo de control ingresaron Rita Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por Unión por la Patria; y la dirigente mendocina radicada en Salta, Pamela Calletti (Innovación Federal), hija del exministro de Salud de Mendoza, Armando Calletti.

La mendocina Pamela Calleti jura en la AGN La dirigente mendocina, Pamela Calleti, jura como representante de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La sesión también provocó una fuerte reacción del bloque de Diputados del PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. En rechazo a la medida, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

El eje del reclamo fue que, según sostuvieron, la designación se realizó por fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.

“No era parte del temario. Nosotros nos levantamos y nos fuimos. El temario de las extraordinarias lo fija el presidente en el decreto de convocatoria. Este tenía seis temas y la designación para la AGN no estaba, por lo que no nos parecía acompañar”, afirmó Nieri en declaraciones a Los Andes.