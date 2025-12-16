Presupuesto 2026: La Libertad Avanza aceptó incluir la coparticipación porteña

La incorporación del artículo fue reclamada por el PRO y destrabó el dictamen del Presupuesto 2026, en línea con el fallo de la Corte Suprema.

La Libertad Avanza aceptó incluir un artículo en el proyecto de Presupuesto 2026 que reconoce la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión destrabó el conflicto político que había generado la firma en disidencia del dictamen por parte del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

La incorporación del artículo fue producto de un acuerdo entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo es dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció a favor de la Ciudad.

Ritondo, aliado parlamentario del oficialismo, había reclamado formalmente la inclusión del texto. Ante la falta de respuesta inicial, el jefe del bloque PRO había optado por acompañar el dictamen en disidencia. Finalmente, el Gobierno accedió a modificar el proyecto.

El artículo incorporado establece que se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema.