Caputo dijo que un funcionario de su equipo podría ser ministro de Economía en Chile : "La posibilidad existe"

Luis Caputo reconoció que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, le ofreció un cargo a José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Gobierno argentino, quien analiza su futuro político.

José Luis Daza podría salir del gobierno argentino en caso de ser convocado por el presidente electo en Chile José Antonio Kast.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, podría incorporarse al futuro gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, según dejó entrever el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en declaraciones públicas realizadas este martes.

“Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo”, afirmó Caputo durante una entrevista en eñ streaming La Casa. Consultado sobre si Daza aceptará la propuesta, el ministro respondió: “No lo sé, no me corresponde decirlo”.

Sin embargo, Caputo dejó en claro que "la posibilidad de que José Luis Daza sea el ministro de Economía de Chile existe".

Embed

Caputo destacó además el perfil profesional del funcionario: “José Luis es top class y por encima aún, con lo cual le dije: ‘hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras’. El compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque si no ya hubiera tomado una decisión”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “La posibilidad existe y él lo estará evaluando. Lo voy a apoyar en cualquier cosa que haga. Ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace es invalorable”.

José Luis Daza llega al Ministerio de Economía (foto gentileza)
José Luis Daza, de nacionalidad chilena, ocupa el cargo de secretario de Política Económica —virtual viceministro— desde septiembre de 2024 en el Gobierno de Javier Milei. Tras el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje chileno, Daza celebró el resultado y distintos medios y analistas del país vecino comenzaron a mencionarlo como posible candidato para ocupar el Ministerio de Hacienda de Chile.

Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y la democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente”, expresó Daza tras conocerse el resultado electoral. El economista ya había tenido un rol activo en la política chilena, al desempeñarse como asesor económico en la campaña presidencial de Kast hace cuatro años.

