Tillard deja el Banco Nación y su reemplazo es un hombre de Karina Milei

Daniel Tillard abandonó este martes la presidencia del Banco Nación y será reemplazado por quien hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, Darío Wasserman .

Dólar hoy: el oficial mantuvo el último registro y cerró cerró la jornada en $1.465

El cordobés, vinculado políticamente al exgobernador Juan Schiaretti y con diálogo fluido con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos , se desempeñó al frente de la entidad desde diciembre de 2023.

En su lugar asumirá un dirigente del entorno directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que reconfigura el mapa interno del oficialismo en un área clave del sistema financiero.

El cambio se formalizará en las próximas horas mediante un decreto del Ministerio de Economía que se publicará en el Boletín Oficial del miércoles.

Desde el Palacio de Hacienda confirmaron la salida a través de un comunicado oficial: “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023”.

El texto agregó: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidente, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

En el mismo mensaje, el Gobierno destacó la gestión de Tillard y señaló que durante su conducción el banco volvió a “trabajar de banco”. Entre los principales hitos mencionaron el otorgamiento de 20 mil créditos hipotecarios (mencionados ayer por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni) y el aumento de la participación de mercado, que pasó de 12 a 18 puntos.

Wasserman, además de su rol en el Banco Nación, presidió Garantizar SGR, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantía Recíproca.

Está casado con la legisladora porteña Pilar Ramírez, una figura del círculo íntimo de Karina Milei.

Con esta designación, la secretaria general de la Presidencia amplía su influencia dentro de la administración nacional, en un movimiento que también cuenta con el aval del asesor presidencial Santiago Caputo, cercano al nuevo titular del banco.

La novedad en el BNA se conoció el mismo día en que Juan Pazo dejó la dirección ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Lo reemplazará el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez.