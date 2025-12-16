Crédito hipotecario Banco Nación: cuánto pagas por mes si pedís $100 millones en diciembre de 2025

El Banco Nación alcanzó las 20.000 hipotecas otorgadas y volvió a liderar el mercado. Cuánto se paga hoy por un crédito UVA de $100 millones.

Para acceder al crédito se exige un ingreso mínimo que supere los $1,7 millones mensuales.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) alcanzó un nuevo hito en el mercado inmobiliario al otorgar su crédito hipotecario número 20.000. El anuncio fue realizado el lunes 15 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó el rol central del banco público en la reactivación del acceso a la vivienda.

En este escenario, los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación vuelven a estar en el centro de la consulta de las familias argentinas. Con tasas fijas en UVA y plazos de hasta 30 años, la entidad ofrece préstamos destinados a la compra de vivienda única, ajustados por inflación, lo que obliga a analizar con detalle cuánto se paga por mes si se solicita un monto elevado hacia diciembre.

Crédito hipotecario Banco Nación: cuánto pagás por mes si pedís $100 millones De acuerdo al simulador oficial del Banco Nación, si una persona solicita un crédito hipotecario de $100.000.000 para adquirir una vivienda valuada en $140.000.000, el préstamo cubre el 71% del valor de la propiedad. El plazo elegido en la simulación es de 20 años, bajo la modalidad UVA y con destino a vivienda única y de ocupación permanente.

Alquileres.jpg El Banco Nación concentra más de un tercio de los créditos hipotecarios otorgados en todo el país. En ese caso, la cuota inicial estimada es de $861.642 mensuales, equivalente a 510,6 UVAs, con una tasa nominal anual fija del 6%. El monto inicial del crédito es de 59.258,91 UVAs, mientras que el valor total de la propiedad asciende a 82.962,47 UVAs.

El simulador también detalla que los ingresos netos totales necesarios, entre titulares y posibles codeudores, deben alcanzar los $3.446.568, mientras que el ingreso neto mínimo exigido para el titular es de $1.723.284. El Costo Financiero Total (CFT) se ubica en 8,4% TNA, con una TEM del 0,7%.