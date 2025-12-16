16 de diciembre de 2025 - 14:10

Plazo fijo: se desplomó la tasa y los bancos ajustaron lo que pagan por $600.000

El Banco Central actualizó las tasas del plazo fijo tras la baja de rendimientos. Banco Nación y entidades privadas muestran fuertes diferencias en las ganancias.

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida, aunque con tasas más bajas y diferencias marcadas entre bancos.

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida, aunque con tasas más bajas y diferencias marcadas entre bancos.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La tasa de interés del plazo fijo volvió a ser noticia luego de que se desplomó en comparación con meses anteriores. Con la última actualización del Banco Central, los bancos comenzaron a mostrar rendimientos más bajos para quienes buscan una colocación en pesos a corto plazo.

Leé además

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en diciembre de 2025

Plazo fijo: se desploman las tasas y los bancos ajustan cuánto ganás con $1.000.000

Por Melisa Sbrocco
Los ahorristas comparan alternativas de plazo fijo para sostener el valor de su dinero.

Plazo fijo: tras la nueva caída de tasas, cuánto rinden $500.000 a 30 días

Por Melisa Sbrocco

El dato es clave para los ahorristas, ya que el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para intentar conservar el poder adquisitivo, en un escenario donde cada punto de tasa impacta directamente en la ganancia final.

Qué muestra el simulador de plazo fijo del Banco Nación

El Banco de la Nación Argentina permite calcular de forma concreta cuánto rinde un plazo fijo a 30 días a través de su simulador oficial. Según esa herramienta, una inversión de $600.000 deja resultados distintos según el canal utilizado.

En sucursal, el plazo fijo genera $10.109,59 de intereses, con un monto total al vencimiento de $610.109,59, bajo una TNA del 20,50%. En cambio, si la operación se realiza por vía electrónica, los intereses ascienden a $11.095,89, alcanzando un total de $611.095,89, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%.

image

Cuánto ganás hoy con un plazo fijo de $600.000 según cada banco

Con las tasas informadas al Banco Central, estas son las ganancias estimadas a 30 días para un plazo fijo de $600.000:

  • Banco Nación (22,5%): $11.100
  • Banco Santander (21%): $10.350
  • Banco Galicia (21%): $10.350
  • Banco Provincia de Buenos Aires (22%): $10.850
  • BBVA (21%): $10.350
  • Banco Macro (24%): $11.830
  • Banco Credicoop (23%): $11.340
  • ICBC Argentina (23,5%): $11.580
  • Banco Ciudad (20,5%): $10.100

Bancos que aceptan no clientes online:

  • Banco BICA (26%): $12.820
  • Banco CMF (27%): $13.320
  • Banco Comafi (22%): $10.850
  • Banco de Comercio (25%): $12.330
  • Banco de Corrientes (24%): $11.830
  • Banco de Formosa (23%): $11.340
  • Banco Provincia de Córdoba (25%): $12.330
  • Banco del Chubut (23,5%): $11.580
  • Banco del Sol (24%): $11.830
  • Banco Dino (22%): $10.850
  • Banco Hipotecario (25% online): $12.330
  • Banco Julio (26,5%): $13.070
  • Banco Mariva (26%): $12.820
  • Banco Masventas (23%): $11.340
  • Banco Meridian (27%): $13.320
  • Banco Tierra del Fuego (25%): $12.330
  • Banco VOII (27%): $13.320
  • Bibank (26%): $12.820
  • Crédito Regional (27%): $13.320
  • Reba (26%): $12.820
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

inmuebles: se retrae la oferta de casas en zonas tradicionales y crece en las mas alejadas

Inmuebles: se retrae la oferta de casas en zonas tradicionales y crece en las más alejadas

Por Diana Chiani
Los bancos apuntan contra la Reforma Laboral.

Reforma laboral: los reclamos que hacen desde el sector mayorista

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 17 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 17 de diciembre

Por Redacción Economía
Reunión de Milei con los gobernadores y el gabinete para discutir las reformas que impulsa la Casa Rosada

En medio de las negociaciones por el presupuesto y la reforma, el Gobierno aceleró las transferencias a las provincias

Por Redacción Economía