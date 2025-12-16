Plazo fijo: se desplomó la tasa y los bancos ajustaron lo que pagan por $600.000

El Banco Central actualizó las tasas del plazo fijo tras la baja de rendimientos. Banco Nación y entidades privadas muestran fuertes diferencias en las ganancias.

El plazo fijo sigue siendo una opción elegida, aunque con tasas más bajas y diferencias marcadas entre bancos.

La tasa de interés del plazo fijo volvió a ser noticia luego de que se desplomó en comparación con meses anteriores. Con la última actualización del Banco Central, los bancos comenzaron a mostrar rendimientos más bajos para quienes buscan una colocación en pesos a corto plazo.

El dato es clave para los ahorristas, ya que el plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para intentar conservar el poder adquisitivo, en un escenario donde cada punto de tasa impacta directamente en la ganancia final.

Qué muestra el simulador de plazo fijo del Banco Nación El Banco de la Nación Argentina permite calcular de forma concreta cuánto rinde un plazo fijo a 30 días a través de su simulador oficial. Según esa herramienta, una inversión de $600.000 deja resultados distintos según el canal utilizado.

En sucursal, el plazo fijo genera $10.109,59 de intereses, con un monto total al vencimiento de $610.109,59, bajo una TNA del 20,50%. En cambio, si la operación se realiza por vía electrónica, los intereses ascienden a $11.095,89, alcanzando un total de $611.095,89, con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%.

image Cuánto ganás hoy con un plazo fijo de $600.000 según cada banco Con las tasas informadas al Banco Central, estas son las ganancias estimadas a 30 días para un plazo fijo de $600.000: