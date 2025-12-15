Plazo fijo: se desploman las tasas y los bancos ajustan cuánto ganás con $1.000.000

El BCRA actualizó las tasas de plazo fijo y los bancos ofrecen rendimientos dispares. Cuánto ganás hoy invirtiendo $1.000.000 a 30 días.

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en diciembre de 2025

La rentabilidad del plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa luego de que se desplomó la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos en pesos. Con el nuevo esquema, los ahorristas miran cada punto porcentual para decidir dónde colocar su dinero a 30 días.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes 15 de diciembre la tabla oficial con las tasas vigentes, un dato clave para quienes buscan preservar el poder adquisitivo en un contexto de rendimientos más ajustados.

Cómo funciona el simulador de plazo fijo del Banco Nación El simulador de plazo fijo en pesos del Banco Nación permite estimar de manera concreta cuánto se gana al invertir $1.000.000 a 30 días. Según los datos oficiales, en el canal electrónico la entidad ofrece una TNA del 22,50%, lo que se traduce en $18.493,15 de intereses, con un monto final de $1.018.493,15. En sucursal, la TNA baja al 20,50%, con una ganancia de $16.849,32.

image Algunas entidades superan el 27% anual y se destacan frente a los bancos tradicionales. Este lunes 15 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la actualización de las tasas de interés que ofrecen los bancos para los plazos fijos en pesos a 30 días. La información se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo, que está presidido por Santiago Bausili y es el encargado de definir la política monetaria nacional.

Banco por banco: cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000 Con una inversión de $1.000.000 a 30 días y tomando como referencia las tasas informadas, estas son las ganancias estimadas que ofrece cada entidad: