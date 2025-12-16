16 de diciembre de 2025 - 08:36

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del aguinaldo a empleados estatales

La confirmación fue realizada a través de las redes sociales oficiales.

El Gobierno de Mendoza informó que el próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo para todos los empleados estatales de la provincia.

