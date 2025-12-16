El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago del aguinaldo a empleados estatales

La confirmación fue realizada a través de las redes sociales oficiales.

El Gobierno de Mendoza informó que el próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo para todos los empleados estatales de la provincia.

La confirmación fue realizada a través de las redes sociales oficiales, donde las autoridades precisaron que el pago se acreditará en tiempo y forma, permitiendo a los trabajadores disponer del dinero antes de las fiestas de fin de año.

De esta manera, el Ejecutivo provincial garantiza el cumplimiento del cronograma salarial y brinda previsibilidad a miles de trabajadores del sector público mendocino.