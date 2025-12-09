9 de diciembre de 2025 - 07:58

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: no descartan caída de granizo

Las áreas alcanzadas serán la zona baja de Malargüe, San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, el este de Las Heras y todo el Este provincial. En estos sectores se prevé la formación de tormentas que podrían presentarse con intensidad variable.

Foto:

LA
El Gobierno de Mendoza emitió un alerta meteorológico, tras informes de Defensa Civil, por probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche para este martes 9 de diciembre, que afectará a amplias regiones del territorio provincial.

Además, las autoridades advirtieron que no se descarta la caída de granizo, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en zonas rurales, áreas productivas y para quienes deban circular por rutas. Máxima: 28 °C - Mínima: 15 °C.

Desde Defensa Civil solicitaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y conducir con suma precaución ante posibles precipitaciones intensas.

Mientras que desde Contingencias climáticas anticiparon un día algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche afectando el centro y sur provincial. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 17°C.

Miércoles 10

Caluroso y algo nublado, tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 34°C - Mínima: 19°C

