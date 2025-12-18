El Gobierno buscará modificar el Presupuesto 2026 en el Senado, tras el revés en Diputados al capítulo 11

Luego de que Diputados rechazara eliminar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, el Gobierno anunció que buscará introducir cambios en el Senado para sostener el equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional buscará introducir modificaciones al Presupuesto 2026 en el Senado. La estrategia oficial surge luego de que la Cámara de Diputados rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento universitario, incluidas en el caído capítulo 11 del proyecto.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Diego Santilli, durante declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada, donde reconoció que el oficialismo deberá reordenar la estrategia legislativa tras el revés sufrido en la votación en particular.

“Vamos a trabajar en el Senado para introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, sostuvo el funcionario, al tiempo que admitió que “hay temas que quedaron pendientes” y que serán objeto de una nueva negociación parlamentaria.

El oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto en Diputados Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026. X / @DiputadosAR Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, tal como quedó redactado el texto aprobado en general, el Presupuesto no garantiza el cumplimiento de la meta de déficit cero en 2026, uno de los ejes centrales del programa económico del presidente Javier Milei. En ese marco, no se descarta que, de no prosperar los cambios en la Cámara alta, el Gobierno avance con un veto posterior.

La discusión en el Senado comenzará este viernes y el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aspira a obtener rápidamente el dictamen de comisión para llevar el proyecto al recinto la próxima semana. Sin embargo, fuentes oficialistas admitieron que aún no está asegurado el número de avales necesarios para modificar la ley.