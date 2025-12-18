El Gobierno buscará modificar el Presupuesto 2026 en el Senado, tras el revés en Diputados al capítulo 11

El Gobierno nacional buscará introducir modificaciones al Presupuesto 2026 en el Senado. La estrategia oficial surge luego de que la Cámara de Diputados rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento universitario, incluidas en el caído capítulo 11 del proyecto.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Diego Santilli, durante declaraciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada, donde reconoció que el oficialismo deberá reordenar la estrategia legislativa tras el revés sufrido en la votación en particular.
“Vamos a trabajar en el Senado para introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, sostuvo el funcionario, al tiempo que admitió que “hay temas que quedaron pendientes” y que serán objeto de una nueva negociación parlamentaria.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que, tal como quedó redactado el texto aprobado en general, el Presupuesto no garantiza el cumplimiento de la meta de déficit cero en 2026, uno de los ejes centrales del programa económico del presidente Javier Milei. En ese marco, no se descarta que, de no prosperar los cambios en la Cámara alta, el Gobierno avance con un veto posterior.
La discusión en el Senado comenzará este viernes y el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aspira a obtener rápidamente el dictamen de comisión para llevar el proyecto al recinto la próxima semana. Sin embargo, fuentes oficialistas admitieron que aún no está asegurado el número de avales necesarios para modificar la ley.
El capítulo 11 del Presupuesto, rechazado por la oposición, incluía además la restricción del régimen de zona fría, la eliminación de la actualización automática de asignaciones sociales y disposiciones vinculadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con transferencias al Consejo de la Magistratura.
En la sesión de anoche, el oficialismo introdujo estas dos modificaciones en el capítulo 11 como anzuelo para lograr que otras fuerzas políticas acompañaran todo el paquete de medidas, inclusive las más impopulares como la derogación de las leyes de Discapacidad y universidades, o la quita de beneficios por zona fría.
Ahora el panorama refleja la tercera derrota consecutiva del oficialismo en torno a los temas de discapacidad y universidades, luego de que el Congreso insistiera en mantener vigentes esas leyes tras los vetos presidenciales. Ahora, el Ejecutivo apuesta a una nueva negociación política para sostener el rumbo fiscal sin resignar la aprobación del Presupuesto.