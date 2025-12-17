Milei afirmó que la inflación será cercana a cero en agosto de 2026 y destacó el rumbo del programa económico

El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 la inflación será cercana a cero , al destacar el impacto del programa económico que impulsa su Gobierno. Según afirmó, el proceso de desinflación ya es visible en los principales indicadores.

“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo , seguro va a empezar con cero”, sostuvo Milei durante una entrevista en el streaming Carajo . En ese marco, recordó que el índice inflacionario “corría a 17.000% y ahora está en 24% anual ”.

El jefe de Estado explicó que la verdadera dinámica inflacionaria debe observarse en el Índice de Precios Mayorista , donde —según indicó— el programa económico ya muestra resultados concretos. “El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC , que siempre tarda un poco más”, señaló.

En el plano político, Milei celebró el desempeño electoral de La Libertad Avanza en los comicios de octubre y aseguró que el oficialismo logró un respaldo contundente. “Sacamos 41% contra 24% , es como ganar en primera vuelta”, afirmó, y agregó que el resultado hubiera sido aún mayor si su nombre hubiera figurado en la boleta.

Además, volvió a apuntar contra el kirchnerismo por fomentar incertidumbre antes de las elecciones, un fenómeno que definió como “riesgo kuka”. Según explicó, ese clima de temor impactó directamente en el riesgo país y en las decisiones de ahorro e inversión.

Embed La mejor explicación del RIESGO KUKA



Por nada más y nada menos que el presidente de la nación, Javier G. Milei. Vale la pena escuchar. pic.twitter.com/mFM6n7mrBz — Carajo (@CarajoStream) December 18, 2025

“Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, sostuvo Milei, al detallar que en escenarios de alta incertidumbre “no hay consumo futuro” y la demanda de inversión tiende a desaparecer. Para el presidente, ese escenario quedó atrás tras el resultado electoral y la consolidación del rumbo económico.

Con este panorama, Milei ratificó su confianza en que la combinación de equilibrio fiscal, disciplina monetaria y previsibilidad permitirá completar el proceso de desinflación y alcanzar niveles de inflación compatibles con los estándares internacionales.