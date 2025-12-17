17 de diciembre de 2025 - 22:21

Milei afirmó que la inflación será cercana a cero en agosto de 2026 y destacó el rumbo del programa económico

El presidente Javier Milei aseguró que la inflación comenzará con “cero coma algo” en 2026, defendió su programa económico y volvió a cuestionar el llamado “riesgo kuka”.

Javier Milei: “En agosto la inflación va a empezar con cero”.

Javier Milei: “En agosto la inflación va a empezar con cero”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei pronosticó que para agosto de 2026 la inflación será cercana a cero, al destacar el impacto del programa económico que impulsa su Gobierno. Según afirmó, el proceso de desinflación ya es visible en los principales indicadores.

“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, sostuvo Milei durante una entrevista en el streaming Carajo. En ese marco, recordó que el índice inflacionario “corría a 17.000% y ahora está en 24% anual”.

El jefe de Estado explicó que la verdadera dinámica inflacionaria debe observarse en el Índice de Precios Mayorista, donde —según indicó— el programa económico ya muestra resultados concretos. “El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, que siempre tarda un poco más”, señaló.

En el plano político, Milei celebró el desempeño electoral de La Libertad Avanza en los comicios de octubre y aseguró que el oficialismo logró un respaldo contundente. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, afirmó, y agregó que el resultado hubiera sido aún mayor si su nombre hubiera figurado en la boleta.

Además, volvió a apuntar contra el kirchnerismo por fomentar incertidumbre antes de las elecciones, un fenómeno que definió como “riesgo kuka”. Según explicó, ese clima de temor impactó directamente en el riesgo país y en las decisiones de ahorro e inversión.

“Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, sostuvo Milei, al detallar que en escenarios de alta incertidumbre “no hay consumo futuro” y la demanda de inversión tiende a desaparecer. Para el presidente, ese escenario quedó atrás tras el resultado electoral y la consolidación del rumbo económico.

Con este panorama, Milei ratificó su confianza en que la combinación de equilibrio fiscal, disciplina monetaria y previsibilidad permitirá completar el proceso de desinflación y alcanzar niveles de inflación compatibles con los estándares internacionales.

