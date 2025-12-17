17 de diciembre de 2025 - 20:41

Javier Milei elogió a Caputo tras el dato de la inflación mayorista: "El mejor de la historia lejos"

El mandatario celebró el dato de noviembre en sus redes sociales con elogios hacia el ministro de Economía.

Javier Milei elogió a Caputo

Javier Milei elogió a Caputo

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario se refirió al sistema de índices de precios mayoristas que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En una publicación, escribió: “Vamo Toto, el mejor de la historia lejos. VLLC”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2001370122431451276?s=20&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, Caputo se refirió a los indicadores de los productos nacionales e importados, donde se ve un repunte de los primeros y una baja de los segundos dentro del índice de precios internos al por mayor (IPIM).

Según los datos que difundió el INDEC, la inflación mayorista de noviembre fue 1,6%. El repunte mensual de 1,6% marca una aceleración respecto de octubre, cuando el incremento fue 1,1%, y refleja la combinación de variaciones sectoriales.

La suba se explicó por un aumento de 1,8% en Productos nacionales y una baja de 0,6% en Productos importados. Dentro de los primeros, los primarios registraron una caída de 0,3% y los manufacturados subieron 2,3%, según el informe oficial.

El alza en manufacturados obedeció a subas en Alimentos y Bebidas (2,6%, igual que en octubre) y en Productos Refinados del Petróleo (3,8%), rubros que aportaron en conjunto 0,7 puntos porcentuales a la variación general del índice.

En lo que va del año, el índice mayorista acumula un avance de 23,2%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

