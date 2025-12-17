Javier Milei elogió a Caputo tras el dato de la inflación mayorista: "El mejor de la historia lejos"

El mandatario celebró el dato de noviembre en sus redes sociales con elogios hacia el ministro de Economía.

El presidente Javier Milei eligió a su ministro de Economía, Luis Caputo, tras haber conocido el dato de la inflación mayorista correspondiente al mes de noviembre.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario se refirió al sistema de índices de precios mayoristas que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En una publicación, escribió: “Vamo Toto, el mejor de la historia lejos. VLLC”.

VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO

El mejor de la historia lejos...

VLLC!



CC: @LuisCaputoAR https://t.co/h8QI52W4tF — Javier Milei (@JMilei) December 17, 2025 En ese sentido, Caputo se refirió a los indicadores de los productos nacionales e importados, donde se ve un repunte de los primeros y una baja de los segundos dentro del índice de precios internos al por mayor (IPIM).

Según los datos que difundió el INDEC, la inflación mayorista de noviembre fue 1,6%. El repunte mensual de 1,6% marca una aceleración respecto de octubre, cuando el incremento fue 1,1%, y refleja la combinación de variaciones sectoriales.

La suba se explicó por un aumento de 1,8% en Productos nacionales y una baja de 0,6% en Productos importados. Dentro de los primeros, los primarios registraron una caída de 0,3% y los manufacturados subieron 2,3%, según el informe oficial.