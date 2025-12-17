Tensión en el Congreso en una nueva marcha de jubilados: empujones, vallas derribadas y un camión hidrante

Tensión y enfrentamientos se registraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso , en la tradicional marcha de jubilados . A la vez, la Cámara de Diputados debatía el proyecto de Presupuesto 2026 y otras iniciativas clave del oficialismo.

En vivo: el oficialismo consiguió quórum y Diputados ya debate el Presupuesto 2026 y otras leyes clave

Presupuesto 2026: la UNCuyo pide a los diputados que rechacen la derogación del financiamiento universitario

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas (NA), los manifestantes voltearon vallas de seguridad y se enfrentaron a empujones con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería , que se encontraban desplegados para hacer cumplir el protocolo antipiquetes . Ante la escalada de tensión, las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

De Huellas del Sur en facebook: Mientras se lleva adelante un desproporcionado operativo policial con clara intención de intimidar la última marcha de jubilados de este año, comienza a movilizarse en las afueras del Congreso.- 17 Diciembre de 2025 pic.twitter.com/lUywoQ8ija

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal , mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en un tercer cordón de seguridad . El objetivo de las autoridades es contener posibles desbordes en la zona del Congreso.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , se refirió a los hechos y aseguró que “un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas” . En ese sentido, remarcó que “como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente ”.

Mientras tanto, en el recinto, la Cámara de Diputados debatía desde las 14.30 el proyecto de Presupuesto 2026, junto con la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

En paralelo, diversas agrupaciones sindicales y sociales anunciaron una movilización “multitudinaria” para este jueves a las 15 hacia Plaza de Mayo. La convocatoria se dio en rechazo al proyecto de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo y actualmente en tratamiento en el Senado.

La convocatoria fue confirmada por la CGT, tras una reunión del Consejo Directivo del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Según indicaron fuentes sindicales a NA, se montará un escenario en Plaza de Mayo desde donde distintos oradores expresarán el rechazo del movimiento obrero a la reforma laboral.