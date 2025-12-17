En vivo: el oficialismo consiguió quórum y Diputados ya debate el Presupuesto 2026 y otras leyes clave

La Cámara de Diputados inició este martes a las 14:30 la sesión especial solicitada por el oficialismo para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 , la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario .

Si bien la convocatoria estaba prevista para las 14:00, recién a las 14:27 se logró alcanzar el quórum de 129 diputados nacionales , lo que permitió habilitar formalmente el debate, que se anticipa extenso y maratónico .

El debate por el Presupuesto 2026 expuso este martes profundas diferencias en la Cámara de Diputados , con cruces entre el oficialismo y la oposición, dictámenes alternativos y fuertes cuestionamientos a la Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario .

Durante el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch , el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni , defendió el proyecto al asegurar que permitirá “mostrarle al mundo que la Argentina es un país serio, con un presupuesto equilibrado que no gasta más de lo que ingresa”. Para el diputado cordobés, la iniciativa “ordena la vida de todos los argentinos” al garantizar el equilibrio fiscal.

En paralelo, el interbloque Unidos , encabezado por Provincias Unidas , debatía internamente una postura común que se inclinaba por la abstención , aunque con tensiones internas: legisladores provenientes del PRO presionaban para acompañar el Presupuesto, lo que podría derivar en un voto dividido. “Si algunos votan a favor, quizás otros votemos en contra para equilibrar”, confió a la Agencia Noticias Argentinas un diputado del espacio.

En representación de Unidos, Nicolás Massot presentó un dictamen alternativo que ratifica los fondos previstos en las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y Discapacidad. En sentido opuesto, el oficialismo incorporó a último momento la derogación de esas normas, que habían sido aprobadas por la oposición con mayoría de dos tercios, incluso para revertir vetos del presidente Javier Milei.

Desde Unión por la Patria, definieron no limitarse al rechazo y presentar contrapropuestas en cada uno de los temas impulsados por el Gobierno. “Queremos dejar en evidencia que hay una alternativa”, señaló un diputado del bloque. En tanto, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) rechazó el Presupuesto por considerar que profundiza “la motosierra, el ajuste contra la salud, la educación pública y los jubilados”, y denunció un mayor alineamiento con Estados Unidos.

Críticas a la Ley de Compromiso Fiscal

Respecto de la Ley de Compromiso Fiscal, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que incluye reglas para la sostenibilidad de la deuda externa, con límites al endeudamiento en moneda extranjera, plazos mínimos para el ingreso y egreso de capitales y un período de permanencia para capitales especulativos. El texto, redactado por Itai Hagman, propone una regla flexible y contracíclica que permita al Estado expandir el gasto en contextos críticos.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza estabilidad macroeconómica y tiene un costo social inaceptable”, sostuvo Hagman. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa oficial como un “mamarracho jurídico constitucional”, mientras que Romina del Plá (Frente de Izquierda) advirtió que busca “atar de manos” al Congreso frente a proyectos de interés popular.

Las críticas también apuntaron a la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, y Agustín Rossi denunciaron un uso discrecional de fondos para “disciplinar a la política”, acusación que fue reforzada por Myriam Bregman, quien definió el plan del Gobierno como un “pacto de coloniaje” con Estados Unidos.

El debate continuará en el recinto, donde se anticipa una sesión extensa y votaciones ajustadas en torno a las tres iniciativas clave impulsadas por el oficialismo.