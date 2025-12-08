Congreso: obligaron a un diputado libertario a entregarle su despacho a Mayra Mendoza y le dejó un "regalito"

El legislador Guillermo Castello entregó su despacho tras realizar una picardía. Lo publicó en redes sociales y generó debate entre los seguidores de ambos bandos.

El liberal Guillermo Castello le entregó su desapacho a Mayra Mendoza y le dejó un obsequio.

En medio del recambio legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, el liberal Guillermo Castello fue obligado a entregar su despacho y se despidió de una manera particular. Luego, compartió lo realizado en redes sociales y generó un fuerte debate entre seguidores oficialistas y opositores.

Antes de darles las llaves a la diputada electa Mayra Mendoza -muy ligada a la condenada Cristina Kirchner-, el legislador libertario optó por pintarlo por completo de color violeta -representación del partido comandado por el presidente Javier Milei- y luego mostró el resultado en sus perfil de X.

Polémica en Diputados bonaerense La publicación no pasó desapercibida. Su gesto fue presentado como una picardía personal, aunque rápidamente varios usuarios le recordaron que ese tono es justamente el color que identifica a la gestión municipal de Quilmes desde 2019, año en que Mendoza llegó a la intendencia.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones. Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, preguntó con ironía el diputado libertario.

