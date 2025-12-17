Presupuesto 2026: la UNCuyo pide a los diputados que rechacen la derogación del financiamiento universitario

Las carreras de Ciencias Económicas de la UNCuyo serán más cortas: cómo afectará a los estudiantes

A través de un comunicado firmado por autoridades universitarias, el Consejo Superior y la comunidad de la UNCUYO rechazan "un despacho de comisión del Congreso de la Nación que aprobaría un presupuesto 2026 insuficiente para el sistema universitario argentino" y derogaría la ley de financiamiento que "se defendió en las calles con marchas multitudinarias".

"Las universidades nacionales interpretan que esta actitud profundiza el desfinanciamiento y genera un mayor retraso salarial para la comunidad universitaria. Los representantes de todos los claustros y facultades de la UNCUYO solicitan a los legisladores nacionales que trabajen de manera urgente para garantizar un presupuesto universitario que permita funcionar el próximo año y que reconozca el esfuerzo que docentes y no docentes vienen haciendo desde hace mucho tiempo para mantener la calidad por la que se reconoce a la universidad pública argentina en el mundo", sostiene el comunicado publicado por la Casa de Estudios

Además aseguran que la derogación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad "atenta contra los verdaderos principios de inclusión , pilar sustantivo que abraza la Universidad Nacional de Cuyo".

Consideran "inaceptable" avalar la vulneración de derechos de los más vulnerables , por lo que la comunidad universitaria exige el sostenimiento de esas leyes aprobadas con anterioridad, sostuvieron.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo. Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo. Archivo Los Andes

Un presupuesto a la baja

Desde la UNCuyo aseguran que el proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación "profundiza la situación de desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema".

Manifiestan que es un anteproyecto que no contempla la inflación correspondiente al período restante de 2025; las actualizaciones salariales pendientes que tienen un retraso de más del 40%; el financiamiento de Ciencia, Técnica y Artes; la ejecución de un plan de obras y equipamiento universitario; y la actualización y ampliación del sistema de becas estudiantiles.

"Nuestro país merece una Educación Superior de calidad que incluya al nivel superior, pero también a sus escuelas secundarias y primarias. Con una ley de presupuesto que garantice sus recursos, que contribuya a que sus docentes puedan capacitarse, investigar y generar conocimiento sin pensar que no llegarán a fin de mes", apuntan desde la universidad.

Y aseguran que "merece un presupuesto que asegure que los estudiantes tengan becas que les permitan transitar sus estudios universitarios sin sobresaltos, con la certeza de que más adelante, desde su desempeño profesional, colaborarán con ese tejido social que apoyó a la universidad pública y los recursos necesarios para su financiamiento en tres marchas a lo largo de dos años".

"La Universidad Pública Argentina transforma vidas y construye futuro para nuestros hijos e hijas y para las generaciones que vendrán. Por eso, resulta fundamental contar con un presupuesto que garantice su sostenimiento y crecimiento. Es por ello que reiteramos nuestra solicitud de apoyo a los legisladores nacionales para hacer posible esa Universidad Pública que Argentina necesita", sostiene el texto de la UNCuyo.