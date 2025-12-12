12 de diciembre de 2025 - 16:52

Dos conciertos imperdibles: Las orquestas Filarmónica y Sinfónica despiden el año con obras clásicas

Esta noche la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario presentan “El Mesías”, el clásico navideño de Haendel, en tanto mañana el Teatro Independencia será sede del cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que celebrará su 40º aniversario con un programa dedicado a la ópera italiana.

La Filarmónica se presenta el sábado en el Teatro Independencia, en tanto la Sinfónica lo hará hoy en la Nave UNCuyo.

La Filarmónica se presenta el sábado en el Teatro Independencia, en tanto la Sinfónica lo hará hoy en la Nave UNCuyo.

Foto:

Prensa Mendoza
Pablo Herrero Pondal.

Pablo Herrero Pondal.

Foto:

Prensa Mendoza
Fermín Prieto

Fermín Prieto

Foto:

Prensa Mendoza
Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez

Foto:

Prensa Mendoza
Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

Leé además

 Así es la casa en Suiza de Daniela Christiansson y Maxi López.

Daniela Christiansson compartió su delicado estado de salud en las vísperas del nacimiento de su hijo

Por Redacción Espectáculos
Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

Por Agustín Zamora

Viernes: “El Mesías” vuelve a la Nave UNCUYO

Esta noche, desde las 20.30, la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Mendoza presentan El Mesías de George Friedrich Haendel en la Sala Roja de la Nave UNCUYO. La función se vive como un reencuentro con uno de los clásicos navideños más influyentes del repertorio sinfónico-coral, una obra que, desde el siglo XVIII, acompaña diciembre con una potencia emocional que sigue intacta.

El maestro brasileño Tobias Volkmann dirigirá el programa de esta noche.
El maestro brasileño Tobias Volkmann dirigirá el programa de esta noche.
El maestro brasileño Tobias Volkmann dirigirá el programa de esta noche.

Bajo la dirección del maestro brasileño Tobias Volkmann, la presentación llega en un momento especial para ambas instituciones. El Coro Universitario, liderado por Silvana Vallesi, atraviesa su año número 60, una fecha que refuerza su lugar como referencia coral en Latinoamérica. La Sinfónica, por su parte, cierra una temporada de programación variada y continuidad interpretativa, consolidando un recorrido que abarcó estrenos, repertorio tradicional y colaboraciones destacadas.

El brasileño Tobías Volkmann, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.
El brasileño Tobías Volkmann, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.
El brasileño Tobías Volkmann, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.

La velada contará con los solistas Griselda López Zalba (soprano), Gloria López (mezzosoprano), Gabriel Sánchez (tenor) y Fernando Lázari (barítono). La obra, escrita por Haendel en apenas 24 días, se organiza en tres partes que atraviesan los grandes ejes del relato bíblico: la Profecía y el Nacimiento, el Sacrificio y la Redención, y finalmente la Esperanza y la Gloria. Con su secuencia de coros y arias, El Mesías mantiene su capacidad de conectar a públicos diversos con una música que conserva frescura incluso después de casi tres siglos.

Sábado: La Filarmónica despide 2025 con Verdi y Puccini

La Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizará su último concierto del año en el Teatro Independencia. A las 21, la institución celebra el cierre de una temporada marcada por su 40º aniversario, un hito que atravesó su agenda con actividades especiales, nuevos desafíos y un repertorio que osciló entre tradición e innovación. Las entradas para el concierto del sábado tienen un valor general de 4.000 pesos y pueden adquirirse a través de Entradaweb.

Pablo-Herrero-Pondal-700x467
Pablo Herrero Pondal.

Pablo Herrero Pondal.

La propuesta, titulada Grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi, reúne algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio lírico italiano. La Filarmónica contará con la soprano Mariana Rodríguez y el tenor Fermín Prieto como invitados, dos artistas con proyección internacional que aportan presencia escénica y un manejo vocal ideal para el carácter teatral del programa.

Fermín prieto
Fermín Prieto

Fermín Prieto

El recorrido musical incluye oberturas y preludios de cuatro óperas fundamentales de Verdi: La Traviata, Nabucco, Macbeth y I Vespri Siciliani. Son piezas donde conviven tensión dramática, refinamiento orquestal y una modernidad que no se erosiona con el tiempo. Puccini aporta el costado melódico y emocional con arias tan reconocibles que funcionan como pequeños mundos autosuficientes: “Sí, mi chiamano Mimì”, “Un bel dì vedremo”, “E lucevan le stelle”, “O soave fanciulla” y la siempre contundente “Nessun dorma”. También se suman el Intermezzo de Manon Lescaut y fragmentos orquestales de Le Villi, una de las primeras obras del compositor.

mariana rodriguez
Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez

Más allá del repertorio, la función también pone en foco el trabajo de Pablo Herrero Pondal, director titular de la Filarmónica. Formado junto a David del Pino Klinge y con trayectoria en Argentina, Chile, Bolivia y Georgia, Herrero Pondal consolidó un estilo donde prima la expresividad y la precisión. Su llegada al organismo mendocino renovó dinámicas internas y amplió las búsquedas artísticas del conjunto, algo que se reflejó claramente durante este año aniversario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva comedia Navideña de Prime video.

Una comedia navideña sobre una expareja y su perro deprimido es furor en Prime Video

Por Redacción Espectáculos
Orquesta Internacional de Guitarras en Mendoza.

Orquesta Internacional de Guitarras: Dos jornadas inmersivas en Mendoza con Música en Movimiento

Por Carina Bruzzone
cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
estreno la comedia municipal y es una obra de teatro imperdible: como es la la oposicion de marte

Estrenó la Comedia Municipal y es una obra de teatro imperdible: cómo es la "La oposición de Marte"

Por Daniel Arias Fuenzalida