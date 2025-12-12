Dos conciertos imperdibles: Las orquestas Filarmónica y Sinfónica despiden el año con obras clásicas

Esta noche la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario presentan “El Mesías”, el clásico navideño de Haendel, en tanto mañana el Teatro Independencia será sede del cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que celebrará su 40º aniversario con un programa dedicado a la ópera italiana.

La Filarmónica se presenta el sábado en el Teatro Independencia, en tanto la Sinfónica lo hará hoy en la Nave UNCuyo.

Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo junto al Coro Universitario y, por otro lado, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, ofrecen dos propuestas consecutivas que dialogan entre sí desde lugares distintos: el rito navideño de Haendel y la fuerza dramática de Verdi y Puccini.

Viernes: “El Mesías” vuelve a la Nave UNCUYO Esta noche, desde las 20.30, la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Mendoza presentan El Mesías de George Friedrich Haendel en la Sala Roja de la Nave UNCUYO. La función se vive como un reencuentro con uno de los clásicos navideños más influyentes del repertorio sinfónico-coral, una obra que, desde el siglo XVIII, acompaña diciembre con una potencia emocional que sigue intacta.

El maestro brasileño Tobias Volkmann dirigirá el programa de esta noche. El maestro brasileño Tobias Volkmann dirigirá el programa de esta noche. Bajo la dirección del maestro brasileño Tobias Volkmann, la presentación llega en un momento especial para ambas instituciones. El Coro Universitario, liderado por Silvana Vallesi, atraviesa su año número 60, una fecha que refuerza su lugar como referencia coral en Latinoamérica. La Sinfónica, por su parte, cierra una temporada de programación variada y continuidad interpretativa, consolidando un recorrido que abarcó estrenos, repertorio tradicional y colaboraciones destacadas.

El brasileño Tobías Volkmann, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo. El brasileño Tobías Volkmann, al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo. La velada contará con los solistas Griselda López Zalba (soprano), Gloria López (mezzosoprano), Gabriel Sánchez (tenor) y Fernando Lázari (barítono). La obra, escrita por Haendel en apenas 24 días, se organiza en tres partes que atraviesan los grandes ejes del relato bíblico: la Profecía y el Nacimiento, el Sacrificio y la Redención, y finalmente la Esperanza y la Gloria. Con su secuencia de coros y arias, El Mesías mantiene su capacidad de conectar a públicos diversos con una música que conserva frescura incluso después de casi tres siglos.

Sábado: La Filarmónica despide 2025 con Verdi y Puccini La Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizará su último concierto del año en el Teatro Independencia. A las 21, la institución celebra el cierre de una temporada marcada por su 40º aniversario, un hito que atravesó su agenda con actividades especiales, nuevos desafíos y un repertorio que osciló entre tradición e innovación. Las entradas para el concierto del sábado tienen un valor general de 4.000 pesos y pueden adquirirse a través de Entradaweb.