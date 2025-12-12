Dos conciertos imperdibles: Las orquestas Filarmónica y Sinfónica despiden el año con obras clásicas
Esta noche la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario presentan “El Mesías”, el clásico navideño de Haendel, en tanto mañana el Teatro Independencia será sede del cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que celebrará su 40º aniversario con un programa dedicado a la ópera italiana.
La Filarmónica se presenta el sábado en el Teatro Independencia, en tanto la Sinfónica lo hará hoy en la Nave UNCuyo.
Esta noche, desde las 20.30, la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Mendoza presentan El Mesías de George Friedrich Haendel en la Sala Roja de la Nave UNCUYO. La función se vive como un reencuentro con uno de los clásicos navideños más influyentes del repertorio sinfónico-coral, una obra que, desde el siglo XVIII, acompaña diciembre con una potencia emocional que sigue intacta.
Bajo la dirección del maestro brasileño Tobias Volkmann, la presentación llega en un momento especial para ambas instituciones. El Coro Universitario, liderado por Silvana Vallesi, atraviesa su año número 60, una fecha que refuerza su lugar como referencia coral en Latinoamérica. La Sinfónica, por su parte, cierra una temporada de programación variada y continuidad interpretativa, consolidando un recorrido que abarcó estrenos, repertorio tradicional y colaboraciones destacadas.
La velada contará con los solistas Griselda López Zalba (soprano), Gloria López (mezzosoprano), Gabriel Sánchez (tenor) y Fernando Lázari (barítono). La obra, escrita por Haendel en apenas 24 días, se organiza en tres partes que atraviesan los grandes ejes del relato bíblico: la Profecía y el Nacimiento, el Sacrificio y la Redención, y finalmente la Esperanza y la Gloria. Con su secuencia de coros y arias, El Mesías mantiene su capacidad de conectar a públicos diversos con una música que conserva frescura incluso después de casi tres siglos.
Sábado: La Filarmónica despide 2025 con Verdi y Puccini
La Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizará su último concierto del año en elTeatro Independencia. A las 21, la institución celebra el cierre de una temporada marcada por su 40º aniversario, un hito que atravesó su agenda con actividades especiales, nuevos desafíos y un repertorio que osciló entre tradición e innovación. Las entradas para el concierto del sábado tienen un valor general de 4.000 pesos y pueden adquirirse a través de Entradaweb.
La propuesta, titulada Grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi, reúne algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio lírico italiano. La Filarmónica contará con la soprano Mariana Rodríguez y el tenor Fermín Prieto como invitados, dos artistas con proyección internacional que aportan presencia escénica y un manejo vocal ideal para el carácter teatral del programa.
El recorrido musical incluye oberturas y preludios de cuatro óperas fundamentales de Verdi: La Traviata, Nabucco, Macbeth y I Vespri Siciliani. Son piezas donde conviven tensión dramática, refinamiento orquestal y una modernidad que no se erosiona con el tiempo. Puccini aporta el costado melódico y emocional con arias tan reconocibles que funcionan como pequeños mundos autosuficientes: “Sí, mi chiamano Mimì”, “Un bel dì vedremo”, “E lucevan le stelle”, “O soave fanciulla” y la siempre contundente “Nessun dorma”. También se suman el Intermezzo de Manon Lescaut y fragmentos orquestales de Le Villi, una de las primeras obras del compositor.
Más allá del repertorio, la función también pone en foco el trabajo de Pablo Herrero Pondal, director titular de la Filarmónica. Formado junto a David del Pino Klinge y con trayectoria en Argentina, Chile, Bolivia y Georgia, Herrero Pondal consolidó un estilo donde prima la expresividad y la precisión. Su llegada al organismo mendocino renovó dinámicas internas y amplió las búsquedas artísticas del conjunto, algo que se reflejó claramente durante este año aniversario.