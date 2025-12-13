Las mejores propuestas culturales para el fin de semana, en Aconcagua Radio

El almanaque ya está delgadito, pero las propuestas culturales de Mendoza , por ahora, no parecen estar enteradas. O, bueno, sí están enteradas, pero quizás gastan buena parte de su artillería para estos días de un diciembre que ya ha dado muestras de venir cargadito. Así que vengo a traerles cinco propuestas para este fin de semana . Entre las recomendaciones hay cuatro actividades musicales y una teatral, así que supongo que ya pueden sacar sus anotadores como para ver qué eligen de todo este abundante menú.

Como sucede con los fines de año, los organismos artísticos como ballets, elencos y conjuntos de música cierran sus temporadas, y eso pasa este fin de semana con las dos orquestas más importantes de la provincia: la Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza , que traen programación especial para lo que serán sus últimos conciertos de 2025.

Empezamos con la Sinfónica , no sólo porque ofrece hoy su concierto, sino porque (nos parece) es el más ambicioso de los dos cierres orquestales.

La orquesta de la universidad, dirigida por su titular, el brasileño Tobias Volkmann , va a presentar este viernes 12 desde las 20.30, en la Nave de la Uncuyo (en el parque central) nada menos que el Mesías de Händel , uno de los más célebres oratorios del repertorio clásico. Como saben, un oratorio es una obra musical que combina orquesta, teatro y un texto dramático, aunque sea por su contenido, aunque sin puesta en escena.

Händel compuso este oratorio cuando ya estaba instalado en Inglaterra, en 1741, y por eso el texto es en inglés, pero corresponde a los tramos de la Biblia bien representados por las tres partes en que está estructurada la obra: I- La Profecía y el Nacimiento, II: El Sacrificio y la Redención y III: La Esperanza y la Gloria.

La orquesta actuará junto al Coro Universitario de Mendoza y con cuatro voces solistas: la soprano Griselda López Zalba, la mezzosoprano Gloria López, el tenor Gabriel Sánchez y el barítono Fernando Lázari.

Para tener en cuenta: las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar. Su valor es de $10000 general y $9500 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as.

Oberturas de ópera, por la Filarmónica

El que quiera seguir un camino sinfónico este fin de semana lo podrá continuar este sábado 13, ya que en el teatro Independencia, su casa, la Orquesta Filarmónica de Mendoza va a tener su presentación de fin de temporada, a partir de las 21, con un concierto que lleva un título bastante expresivo: se titula “ Grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi ”. Por supuesto, se trata de una selección de los más populares de estos dos gigantes de la ópera italiana, Verdi, gran representante del romanticismo y Puccini, uno de los sucesores, y cultor de una corriente que se llamó verismo.

Así que, en el concierto de mañana, se van a poder escuchar los preludios y oberturas de La Traviata, Nabucco, Macbeth y I Vespri Siciliani, hasta el inconfundible lirismo de Puccini con arias emblemáticas como Nessun dorma. La velada se completa con el Intermezzo de Manon Lescaut y las grandes páginas orquestales de Le Villi.

En este caso, las entradas son más accesibles: tienen un valor de $4.000 y están disponibles en www.entradaweb.com.ar

Funciones de la Comedia Municipal de Mendoza

Dijimos que también teníamos teatro para recomendar, y la sugerencia más evidente es la obra que estrenó ayer la Comedia Municipal de Mendoza. Como saben, este proyecto teatral de cada año del municipio capitalino consiste en elegir un grupo actoral, de directores y un texto para representar en varias funciones en teatros pertenecientes a la gestión de la Ciudad.

En este caso, la obra elegida es del autor local Mau Funes y se titula La oposición de Marte. El director a cargo es uno de los más activos hacedores teatrales de Mendoza, Alejandro Conte, y en los roles protagónicos están María Franca Amato, Antón Deputat y Franco Crosta. Pero también actúan Clara Furlán de Paz y Agustín Díaz, quienes aportan un toque absurdo a la puesta.

La trama nos muestra a tres primos que se encuentran en el velorio de la madre de uno de ellos. Y lo que podría o debería ser un momento de lamento y recogimiento, se transforma en un verdadero duelo en el que se empiezan a sacar trapitos al sol.

La obra puede verse viernes, sábado, el domingo, luego el 18 y el 19 y posteriormente habrá una pausa hasta mediados de enero. Todas las funciones serán en el teatro Quintanilla, de la plaza Independencia, siempre a las 21.30. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y pueden conseguirse por Entradaweb.com.ar o en la boletería de la sala.

MMGA4YVUQJCUZPJ6U53FNW32SE.jpg?quality=75&smart=true&auth=9cc01473a953a560a624db22431485a5065d4c9270c76d58acc5df8bcafc057f&width=980&height=640 Miguel Cantilo sacó el disco “Cuentos Cantados” e inicia gira con Pedro y Pablo

El legendario Miguel Cantilo

Volvemos a la música, y sólo porque una leyenda del rock y la canción folk de Argentina vuelve a Mendoza. Hablamos de Miguel Cantilo, uno de los músicos fundacionales del rock argentino y quien comenzó su brillante trayectoria como parte del dúo Pedro y Pablo, que integraba con Jorge Durietz y que nos dio clásicos como La marcha de la bronca o Catalina Bahía. El artista luego tuvo otros grupos, como Punch o el Grupo Sur, y una trayectoria solista que lo trae a este presente, tan activo como antes.

Cantilo está radicado en España, pero ha vuelto a la Argentina para presentar su último disco, titulado Amigo, y que fue producido por dos de sus hijos.

Ese disco todavía no está disponible en las plataformas, pero ya hay algunos adelantos, como el tema llamado El gran huracán, donde Cantilo la verdad se muestra tan buen cantor como siempre.

El músico se va a presentar mañana sábado, a las 22, en Willy’s Bar, de Chacras de Coria.

Un DJ internacional, en Luján

Para el final, dejamos una propuesta electrónica, que se hará en un bello lugar: la casona Villa Elina, en Luján.

Allí va a estar presentándose el DJ alemán Sven Väth, un verdadero pionero desde los años 80, fundador del grupo Cocoon y referente absoluto del techno global. No es un DJ al uso de hoy, sino uno que sigue poniendo discos con vinilos, así que la experiencia se convierte en un espectáculo más que atractivo.

Vath no estará solo, sino que también tocarán con sus bandejas los DJ Maurizio Schmitz y Reverie.

Desde las 16 hs, el predio contará con una Zona Picnic musicalizada por artistas locales, ideal para quienes quieran vivir la experiencia desde el inicio, bajo la sombra de los árboles.

Las entradas serán asequibles a través del IG Club Koi.

