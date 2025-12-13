Murió Héctor Alterio a los 96 años

El actor que marcó un hito en el cine, murió a los 96 años.

El reconocido actor argentino Héctor Alterio falleció a la edad de 96 años, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado oficial emitido esta mañana. La noticia representa una profunda pérdida para el mundo del cine y el teatro hispanoamericano.

Alterio, cuya trayectoria artística abarcó décadas, deja un legado cinematográfico vasto y notable, habiendo participado en más de 150 películas a lo largo de su carrera. Su trabajo lo consagró como una figura fundamental de la escena, tanto en Argentina como en España.

El mensaje de la familia subraya la plenitud de su vida: el artista transitó "una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy". Esta mención destaca su compromiso inquebrantable con su vocación hasta el final de sus días.

Un actor querido por todos El primero en hacerse eco de la triste noticia fue el propio presidente de España, Pedro Sánchez, que lo despidió con un sentido mensaje. “Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos.Todo mi cariño a su familia y amigos”, escribió en X, ex-Twitter.

En la misma plataforma, Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, expresó: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena”.

"Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor", agregó. Por su parte, desde la Academia del cine recordaron el momento en el que el actor argentino recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, los también intérpretes Malena y Ernesto.