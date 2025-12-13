13 de diciembre de 2025 - 12:00

Murió Héctor Alterio a los 96 años

El actor que marcó un hito en el cine, murió a los 96 años.

Murió Héctor Alterio a los 96 años

Murió Héctor Alterio a los 96 años

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reconocido actor argentino Héctor Alterio falleció a la edad de 96 años, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado oficial emitido esta mañana. La noticia representa una profunda pérdida para el mundo del cine y el teatro hispanoamericano.

Leé además

Murió el actor Peter Greene

Murió el actor Peter Greene, un villano inolvidable que marcó al cine de los 90

Por Redacción Espectáculos
Netflix estrenó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis.

Netflix sumó una de las últimas películas que hizo Bruce Willis antes de su enfermedad

Por Redacción Espectáculos

Alterio, cuya trayectoria artística abarcó décadas, deja un legado cinematográfico vasto y notable, habiendo participado en más de 150 películas a lo largo de su carrera. Su trabajo lo consagró como una figura fundamental de la escena, tanto en Argentina como en España.

Héctor Alterio caminó por Buenos Aires y sorprendió a transeúntes que lo saludaron y agradecieron su retorno al país.
Héctor Alterio caminó por Buenos Aires y sorprendió a transeúntes que lo saludaron y agradecieron su retorno al país.
Héctor Alterio caminó por Buenos Aires y sorprendió a transeúntes que lo saludaron y agradecieron su retorno al país.

El mensaje de la familia subraya la plenitud de su vida: el artista transitó “una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. Esta mención destaca su compromiso inquebrantable con su vocación hasta el final de sus días.

Un actor querido por todos

El primero en hacerse eco de la triste noticia fue el propio presidente de España, Pedro Sánchez, que lo despidió con un sentido mensaje. “Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos.Todo mi cariño a su familia y amigos”, escribió en X, ex-Twitter.

En la misma plataforma, Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, expresó: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena”.

Héctor Alterio vuelve a trabajar al país
Héctor Alterio vuelve a trabajar al país
Héctor Alterio vuelve a trabajar al país

“Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”, agregó.

Por su parte, desde la Academia del cine recordaron el momento en el que el actor argentino recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, los también intérpretes Malena y Ernesto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Temporada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Las mejores propuestas culturales para el fin de semana, en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Sven Väth, leyenda del techno mundial, llega a Mendoza para encabezar un sunset en Villa Elina, Luján de Cuyo.

El DJ Sven Väth llega a Mendoza: techno de culto en un sunset entre historia y vanguardia

Por Celeste Laciar
El ganador de La Voz Argentina tiene que operarse para mejorar su salud.

Cuál es el problema de salud que obligó al ganador de La Voz Argentina a vender su auto

Por Agustín Zamora
Habló el mozo que asistió a Joaquín Levinton.

Habló el mozo que salvó la vida de Joaquín Levinton: "Estaba aceleradísimo"

Por Agustín Zamora