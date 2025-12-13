El DJ Sven Väth llega a Mendoza: techno de culto en un sunset entre historia y vanguardia

El próximo domingo 14 de diciembre de 2025, la casona patrimonial Villa Elina, en Luján de Cuyo, se transformará en escenario para una fecha de alto impacto: Sven Väth, leyenda de la música electrónica, llega con un set que promete marcar un antes y un después en la escena local.

Mendoza reafirma su lugar como destino atractivo para la música electrónica: a la postal de viñedos y cordillera se suma, cada vez con más fuerza, un circuito que combina sonido, territorio e identidad. En ese mapa en expansión, los eventos que integran locaciones singulares y producción cuidada se volvieron parte de una narrativa propia, donde el paisaje también “suena”.

En ese contexto se inscribe la visita de Väth, que llega para presentarse en Villa Elina, una residencia con 116 años de historia declarada de interés cultural, que abrirá sus puertas a un encuentro inédito por escala y concepto. La propuesta, curada por KOI, apuesta a un cruce potente: patrimonio arquitectónico, naturaleza y electrónica en una misma experiencia.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Sven Väth es un pionero desde los años 80 y referente absoluto del género. Su recorrido lo ubica como una de las figuras más respetadas de la escena internacional, con una impronta reconocible en energía, lectura de pista y personalidad sonora. Su fecha en Mendoza se suma, además, a su agenda global de gira.

Experiencia KOI: line-up, picnic y VIP al atardecer El line-up se completa con Maurizio Schmitz y Reverie, en una tarde pensada para la inmersión total: desde las 16, el predio ofrecerá una Zona Picnic musicalizada por artistas locales, y también contará con un VIP Boiler en terraza elevada, coctelería y ambientación curada. La organización sumará estacionamiento y accesos coordinados, con sectores diferenciados para ordenar la experiencia del público.

El cierre invita a vivirlo en primera persona: domingo 14 de diciembre, desde las 16, en Villa Elina (Terrada 4348, Luján de Cuyo). Las entradas se consiguen a través de la app Bombo (con registro previo) y las mesas VIP se gestionan por redes sociales en KOI CLUB.