Las carreras de Ciencias Económicas de la UNCuyo serán más cortas: cómo afectará a los estudiantes

Las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tendrán nuevos planes de estudio para Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística . Los cambios, aprobados por el Consejo Superior , incluyen la reducción de la duración de las carreras a cuatro años y la incorporación de una titulación intermedia para favorecer la inserción profesional temprana.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez , destacó que estos avances permiten “reconocer tramos intermedios de las carreras de grado y generar una salida laboral inmediata. Para la sociedad es un aporte importante, ya que en menos tiempo los estudiantes pueden insertarse en el mundo laboral con una formación técnica de excelencia”.

El Consejo Superior, además, aprobó la creación del Ciclo Complementario de Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones . Para Sánchez, todos estos avances responden a “un proceso de transformación necesario para adaptar la oferta académica a las expectativas de los estudiantes y a las necesidades de la sociedad”.

El decano de la FCE, Contador Miguel González Gaviola , explicó que la actualización responde a una reformulación global en educación superior que apunta a carreras más pertinentes y con trayectos más cortos, pero más intensivos en la formación de competencias. “Se trata no solo de tener los conocimientos, sino de saber aplicarlos y de trabajar con otros en esa aplicación”, señaló.

Sobre los títulos intermedios, indicó que buscan certificar los conocimientos de quienes completan parte del recorrido académico pero no pueden continuar. “El objetivo es brindar una certificación que sirva para salir al mercado laboral y otorgar flexibilidad a los caminos formativos del estudiante”, afirmó.

La reducción de años también acompaña una tendencia internacional iniciada en la Unión Europea, donde los grados se acortaron para articular mejor con el posgrado, entendiendo que el trayecto académico continúa más allá del título inicial. A esto se suma una demanda estudiantil por mayor flexibilidad y por lograr titulaciones en menos tiempo.

En qué consisten las modificaciones

La reforma busca modernizar la formación y adecuarla a los cambios sociales, tecnológicos y del mercado laboral. También procura acortar la duración sin perder calidad académica y responder mejor a las demandas profesionales actuales.

Según el decano, garantizar que las carreras mantengan la calidad académica a pesar de durar un año menos es el objetivo central. “La profundización de la formación por competencias nos lleva a trabajar con los laboratorios en microactividades y en actividades tipo taller que garantizan la experiencia en la aplicación práctica de los conocimientos. Eso es lo que entendemos que hoy va a dar mucha calidad a la formación que damos y es lo que nos pide el mercado”, señaló.

Los cambios se diseñaron a partir de los datos del programa de Sinceramiento Curricular (SiCu), que busca ajustar los tiempos reales de cursado, reducir demoras en el egreso y ordenar las trayectorias.

Los nuevos planes incluyen un modelo curricular flexible, con microcréditos para certificar habilidades específicas, trayectos orientados (como Inteligencia Artificial o sostenibilidad), talleres de habilidades profesionales y laboratorios para aplicar conocimientos en situaciones concretas.

Los microcréditos formarán parte del tramo flexible común a todas las carreras e incluirán materias electivas o microactividades breves. Cada actividad será categorizada por el Consejo Directivo, que definirá cuántos créditos aporta y a qué temática corresponde. Además, cuando un estudiante combine electivas y microactividades dentro de una misma línea temática, podrá obtener un suplemento al título que reconozca ese recorrido.

Qué pasa con los estudiantes que cursan los planes actuales

Los cambios no modifican los planes anteriores, que continuarán dictándose hasta finalizar su ciclo. Representan una oportunidad para estudiantes con trayectorias más extensas: podrán optar por pasar al nuevo plan, de menor duración y con un esquema más flexible. A medida que las nuevas cohortes avancen, cada estudiante tendrá la posibilidad de incorporarse al nuevo formato.